Daniel Noboa, bienvenido a Carondelet

¿Cuáles son los desafíos que se le presentan a Daniel Noboa en su camino como presidente de Ecuador? Varios, pero vamos por tres.

Noboa toma por asalto el diccionario Leer más

En el primero: tiene un déficit de más de 5 mil millones. Si no lo cubre, ¿cómo va a mantener al Estado? ¿Cómo va a pagar sueldos, mantener los bonos y los subsidios? El riesgo país se disparó (después de su gira internacional) y contaremos con menos ingresos, pues ya viene el cierre del bloque petrolero del Yasuní ITT.

LEE TAMBIÉN: Daniel Noboa: Esto es lo que dijo en su corto discurso el día de su posesión

Expertos financieros señalan que debería endeudarse, perdón, endeudarnos entre $ 9 mil y $ 10 mil millones, de aquí, hasta el final de su mandato. Ante esto, dos preguntas, presidente Noboa: ¿Cómo va a conseguirlo? ¿y a cuánto de interés? Realmente hay una pregunta de fondo a esas dos: ¿Cuál es su plan de acción en caso que no lo consiga?

Lee también: Martín Pallares | Atamaint: una demanda que huele a Bélgica

A partir de esto se esclarece la necesidad del pacto, para que se apruebe la ley económica urgente para tener más ingresos como Estado. Y aquí cabe preguntarse: ¿estamos a las puertas de que aumente el valor del IVA?

El Pleno del hornado solidario Leer más

Se aproxima el segundo aspecto: el político. Si aumenta el valor del IVA o decide -contrario a todo lo que ha jurado en campaña- aumentar los impuestos, ese 60.2 % de aprobación empieza a caer. Secretario de comunicación: favor atender. Atención también a la CONAIE, que sentir el descontento podría hacer que se activen en las calles. Y cuando digo atentos es, a ver si el pacto con el correísmo sirve también para protegerlos territorialmente.

Y mientras realiza este juego, que es trascendental para la supervivencia del país, no se olvide que a los ecuatorianos palabras como déficit o préstamo internacional no nos quitan el sueño, sino que no haya empleo y la inseguridad.

La seguridad, según las últimas mediciones, sigue siendo la principal preocupación y a la que necesitamos soluciones. El ámbito en el que será medido. Ante esto recuerde: si usted no cumple ya hay perfiles que los ecuatorianos podrían clamar su retorno a la papeleta.

Señor presidente, bienvenido a Carondelet. Al lugar que se sabe cuándo se entra, pero no cuándo -ni cómo- se sale.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y ahora lo hace desde el análisis político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!