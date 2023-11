Guillermo Lasso, esto no es un hasta luego

No íbamos a dedicarle más espacio. Después de todo, como país ya no podemos enfocarnos en el pasado... Muchos desafíos nos esperan en el camino. Sin embargo, justo antes de irse, Guillermo Lasso, hace lo imposible: sorprende.

Daniel Noboa: El débil intento para espantar al fantasma de la impunidad Leer más

Porque su declaración de que volverán en el 2025, es justo eso: sorprendente. No por su tono aspiracional, sino por el contexto en el que lo dice. Afirma que Rafael Correa y María Paula Romo desde Bélgica y Washington, durante el próximo año, gobernarán el país, pero que no nos preocupemos, porque regresarán en el 2025, a poner las cosas en su lugar. Y la pregunta no es: ¿Alguien puede creerle? Es sinceramente: ¿Él se la cree?

Bordeamos ya no la crítica, sino la legítima preocupación. Señor (ex) presidente de la República: si ese escenario ocurre es porque usted no pudo retener el poder. Porque el correísmo lo puso contra la espada y la pared, y lo forzó a llamar a la muerte cruzada.

Lee también: ¿Geografía o país dividido? Explicación de los resultados electorales

¿Cómo es que quien fue derrotado políticamente pretende volver como salvador? Nadie quita la posibilidad de que su partido regrese. Después de todo, tiene una sola figura interesante. Si quiere mantenerla, cuídela y aléjese de una narrativa delirante.

Con esas afirmaciones descalifica también la próxima gestión de Daniel Noboa. Ya se ha dicho hasta el cansancio, pero aquí va una vez más: quien nos llevó a este abismo no está en posición para descalificar nada.

Lasso: no se pacta con corruptos Leer más

Los que nos quedamos en el país a tratar de resolver las consecuencias de la inacción de su gobierno, esos sí tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Presidente Lasso, usted me dedicó su libro, después de todo dice: “Mi libro se lo dedico a mis detractores, que dijeron que Lasso no hizo nada, para que tengan que leer y no hablen…”.

No lo voy a leer por una simple razón: usted y yo no hablamos del mismo Ecuador. Yo hablo del Ecuador dónde tengo que revisar todos los días el racionamiento de luz. Y usted de uno -por decir lo menos- paralelo.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y ahora lo hace desde el análisis político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!