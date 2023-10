¿Geografía o país dividido? Explicación de los resultados electorales

Me gustaría haber formulado la pregunta con “qué causó”. Fuese más simple así. Pero la realidad es más compleja; siempre lo es. En las ciencias sociales contadas son las ocasiones que un fenómenos se explica solamente como causa y efecto.

Dicho esto, me gustaría enfocarme en una tesis principal para explicar la decisión de las provincias que limitamos con el mar. En uno de los múltiples informes del Ministerio del Interior, se detallaron las provincias más vulnerables a la delincuencia: Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santa Elena.

Manabí, si bien cumple con los argumentos que voy a desarrollar, podemos excluirla. Su comportamiento electoral se explica de una manera completamente diferente que se resume en Manabí es Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana es Manabí.

Del resto de las provincias mencionadas, vamos a utilizar una como muestra: Esmeraldas. En la primera vuelta los resultados fueron los siguientes. Luisa González 45%, Jan Topic 18% y Daniel Noboa 11%. En segunda vuelta, ¿a quién iba a dirigirse con mayor facilidad los votos del candidato social cristiano? Así es: a Luisa. Esto se explica desde diferentes frentes. El primero desde la empatía.

Imagínese por un minuto vivir en Esmeraldas. Si trabajaba en turismo, ya no hay quién la visite por miedo. Si tiene hijos, no sabe si ese día habrá una balacera cerca de su escuela. ¿Importa en su día a día quién es el causante? Probablemente no. Lo que es real y tangible es que se empobreció. Lo que es real y tangible en los últimos 6 años, empezó a oír de sicarios.

Daniel Noboa en su campaña no abanderó la causa de la seguridad. Su estrategia no fue convertirse en el nuevo Rambo. Probablemente seguir con su línea comunicacional era lo correcto, pero tuvo un costo.

No solo Daniel no abanderó esta lucha, sino que probablemente se lo percibió como alguien sin mayor experiencia. Una apuesta demasiado arriesgada para las ciudades más inseguras del país.

Luisa por su lado, contaba con dos elementos que la posicionan mejor:

En primer lugar pertenecía a ese movimiento que durante una época-sin importar el cómo o los medios- sí puso a raya la delincuencia, o al menos la situación no era tan drástica como lo es ahora. Y en segundo lugar, en Esmeraldas, si arrancaba con un 45%, tenía en territorio voceros activos a favor de ella.

Los resultados en la segunda vuelta en Esmeraldas: 38.3% Daniel, 61.71% Luisa. La misma lógica la aplico para Los Ríos, donde Quevedo y Babahoyo, sus dos cantones fueron considerados en el 2022, como las más peligrosas en muertes violentas.

En Guayas, la elección fue más pareja, pero eso también responde a las diferentes realidades que hay en las ciudades de la provincia: no es lo mismo una tarde en el cantón de Samborondón, que en Durán. Las diferencias en el Guayas son marcadas también a nivel socioeconómico. Un diagnóstico similar, serviría para explicar a El Oro, donde ganó Daniel Noboa, pero estuvo cerca de un empate técnico.

La Sierra lleva el DNA de Noboa en cambio. Probablemente porque para soñar con “el nuevo Ecuador”, primero es necesario dormir tranquilo.

Pero, hay una pregunta que es urgente resolver: ¿Qué nos dicen los resultados electorales del país que vivimos?

