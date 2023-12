Caso Metástasis: Alexandra Arce niega tener vínculos con Jordán y Norero

#Comunicado sobre #CasoMetastasis:



No tengo ni he tenido relación alguna con X. Jordan ni L. Norero +, por lo que nunca he recibido nada de ellos. Solicito a la FGE investigar y esclarecer a quien le dieron el “apoyo”.

Ofrezco total disposición para colaborar en la investigación pic.twitter.com/DLXosPFFSl