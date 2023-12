Norero orbitaba alrededor de figuras del gobierno de Lasso

Su influencia no tenía límites. Además de jueces, fiscales y policías, los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero, divulgados por la Fiscalía General del Estado (FGE), revelan lo cerca que él y su gente estaba del Ejecutivo del expresidente Guillermo Lasso.

Al menos tres funcionarios de alto rango del gobierno de Lasso son mencionados en las conversaciones del Patrón, quien hasta su asesinato en octubre de 2022 era procesado por narcotráfico y lavado de activos. Uno de ellos es el exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez.

Durán, abarrotado de fieles que se unieron a la romería del Divino Niño Leer más

Ordóñez, según los chats divulgados por el Ministerio Público, es mencionado en una conversación entre Norero y Xavier Novillo (alias Larry K, según identificó Fiscalía), del 29 de septiembre de 2022. Fue a vísperas de la formulación de cargos contra el Patrón, prevista para el 3 de octubre de 2022.

“Yo he mantenido diálogo con la Dra. Glenda Ortega, que es la fiscal quien lleva su caso al frente”, dijo Ordóñez a Norero, según la captura de pantalla que el Patrón envió a Novillo. “(...) se ha solicitado viabilizar el particular para colaborarle a su persona y salir de lo mejor”, sigue.

Pese a ofrecer “llegar a un arreglo”, según la conversación con Novillo, Norero no confiaba. “Mi estimado, le agradezco mucho su ayuda prestada, pero en realidad mi defensa es basada en derecho (...)”, replicó el Patrón, quien consideraba que todo era una “cascarita”.

Tras la divulgación de esta conversación, públicamente Ordóñez ha negado cualquier acercamiento con Norero. “Ni directa o indirectamente he tenido contacto con delincuentes, peor para ofrecer arreglos (...)”, publicó el exsecretario en su cuenta de X (antes Twitter).

Ordóñez no es el único funcionario de Lasso que aparece en los chats. Por otro lado, en una conversación entre Leandro Norero y Helive Angulo (alias Poro), del 11 de agosto de 2022, el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, es mencionado en el contexto de una reunión.

“Mañana se va a reunir el Uno (aún sin identificar por Fiscalía) con (Patricio) Carrillo”, reportó Angulo a Norero, mientras conversaban sobre el intento de liberación de Jorge Glas y Daniel Salcedo a través de un habeas corpus concedido por el exjuez Banny Molina.

Hasta donde le hace más favores (...) que hasta los ministros lo reciben a este man (Uno). Chat entre Helive Angulo y Leandro Norero

La tarifa del taxi está duplicada y por décadas los taxímetros no funcionan Leer más

La reunión no era casual, sino pactada, según la conversación entre Angulo y Norero. “Hasta donde le hace más favores usted mi estimado que hasta los ministros lo reciben a este man”, continuó Angulo, mientras Norero se regocijaba de su influencia en el Ejecutivo.

“Tienen que por lo menos ponernos en el espigón. Como Simón Bolívar y San Martín (...)”, respondió Norero, quien fue informado de que el entonces comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, también estaría en dicha reunión con el Uno.

“Ahí tiene que aprovechar y pedir que minen Manta con full policías y militares”, ordenó Norero a Angulo como si él, procesado por narcotráfico y lavado de activos, dirigiera las fuerzas del orden del país. “Justamente eso va a hacer este loco”, replicó Angulo, según los chats divulgados, mientras la conversación cambiaba de tema.

También Angulo señala que parte del plan para liberar a Glas era “meterle duro al tema por redes y todo, que los vocales han dicho que si la presión sigue los van a soltar (Glas y Salcedo)”. Incluso, según consta en los chats, dice que se le recomiende al exvicepresidente sentenciado “meterse a una embajada”.

Este Diario intentó contactarse con el exministro Carrillo a través de quien es su asambleísta alterna por el movimiento Construye, Nataly Morillo, para consultar sobre las presuntas reuniones que gestionaba Norero; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha recibido respuesta alguna.

Por otro lado, el 18 de agosto de 2022, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, es mencionado en una conversación entre Norero y Angulo. “Estoy buscando a Carola Ríos, Francisco Gottofredi, Fabián Pozo y Juan José Pons en Aduanas”, soltó el Patrón tras chatear con Andersson Boscán.

Los buscados por Norero eran, para ese momento, algunos de los señalados en el caso Danubio, que indagaba una presunta gestión de cargos en el Servicio Nacional de Aduanas. El caso incluso llegó a ser comidilla de la Comisión de Fiscalización, entonces presidida por Fernando Villavicencio (+).

Ecuatorianos, entre los rescatados del naufragio de embarcación en Nicaragua Leer más

Sin dar una respuesta concreta a lo que Norero estaba consultando, Angulo señala que “ya tengo a los manes puestos por Fabián Pozo en Manta. Mañana les paso todo, es bastante información”. A partir de ahí la conversación en torno a Pozo no prospera, sino que cambia de tema, según se lee en los chats.

En respuesta a este Diario, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, indicó no conocer de los chats referidos y que “nunca he mantenido ningún contacto con Norero ni con ningún intermediario”. Del mismo modo, dijo no conocer a Helive Angulo y que si algún tercero lo mencionó, “desconozco a qué se referiría”.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!