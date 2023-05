En abril pasado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en entrevista con CNN dijo que el repunte de las muertes violentas responde a la guerra contra el narcotráfico, a la incautación de droga y que la violencia criminal se concentraba en el distrito sur de Guayaquil. Una vez más enfatizó que se trataba de pelea entre bandas.

“Pretenden conspirar moviendo la violencia al centro o a ciudades residenciales como Samborondón... Nos afecta, no lo niego, no lo justifico, pero son peleas entre grupos delincuenciales organizados”, expuso.

Sin embargo, del 15 al 20 de mayo, en cuatro ataques armados dirigidos a blancos específicos, han fallecido 13 personas como víctimas colaterales y adicionalmente han quedado 25 heridos.

“Es necesario trabajar con más intensidad en los mecanismos de inteligencia, saber cuáles son los sitios que se deben resguardar, las zonas en las que se mueven los ‘malos’, sus rutinas y las personas que peligran por estar cerca de ellos, con el fin de tomar cuidados y evitar tantas muertes”, enfatizó Diego Pérez, docente e investigador en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Agregó que estas acciones no van a impedir que no ocurran “hechos terribles”, pero al menos se disminuirá el número de víctimas mortales y heridos.

Nelson Yépez, experto en seguridad ciudadana, pondera que es necesario optimizar la coordinación de las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional. Sugiere la creación de un equipo especial como la extinta Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Hay que actuar porque no se puede decir a la población: No salga a comer, distraerse

Nelson Yépez, experto en seguridad ciudadana

“Sugiero que sea creada con los mejores elementos probos y que sea alimentada de otras unidades de inteligencia ya existentes como la Policía y FF.AA. para estos casos, que no se contamine y que sea de informe directo a la presidencia para que tomen las decisiones que deban de tomar”, recomendó.

Pérez y Yépez sostienen que los hechos registrados en el país son el reflejo de la falta de contrainteligencia, medida identificada como las acciones que evitan alguna catástrofe, hecho violento o más situaciones debido a los estudios, seguimientos y probabilidades.

Mientras que el expresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Ramiro Narváez, expuso que se hizo un llamado al sector de justicia para que los casos de víctimas colaterales no queden en impunidad. Identificó también que se aprobó la reforma a la ley de Inteligencia en primer debate.

“Herramientas hay, como la ley del uso progresivo de la fuerza, pero la normativa no es todo, no se han dado los presupuestos correspondientes. No vemos que se haya creado el consejo de política criminal y hay mucha tarea que hacer. Hemos entregado 716 disposiciones entre artículos reformados, nuevas leyes pero no vemos los movimientos correspondientes, son muy pasivos para la seguridad” argumentó.

Mientras tanto, Guayaquil, Durán y Samborondón estarán en estado de excepción hasta el 1 de junio de 2023.

Las muertes violentas

Cinco sicariatos en 24 horas

La madrugada de este último martes se registró la muerte de un uniformado de la Policía Nacional en el noroeste de Guayaquil. El servidor había terminado con su turno de trabajo y fue sorprendido por hombres en dos motocicletas, quienes dispararon contra él y murió casi al instante.

Así también se reportó la muerte de un taxista en la avenida Francisco de Orellana, en plena zona comercial del norte de la urbe. De acuerdo a las primeras investigaciones se usaron armas cortas y el hombre estaba solo mientras ocurrió el hecho violento.

En tanto que en el bloque 4 de Flor de Bastión se investiga la muerte de dos personas que se dio en horas de la mañana. De acuerdo a los testimonios recogidos también fueron heridos por arma de fuego. No hubo declaraciones.