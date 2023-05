Quinientos militares custodian desde el domingo el balneario de Montañita, medida dispuesta para entregar algo de tranquilidad a los turistas y nativos del lugar. Los uniformados pertenecientes a la Infantería de Marina junto a policías y elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se ubicaron en la vía principal, en el malecón y la playa del balneario.

“Hemos dispuesto un estricto control militar y policial en Montañita por el crimen ocurrido. Estamos convencidos de que, de esta manera, no tendremos mayor afectación al turismo”, indicó ayer José Álava, gobernador de Santa Elena.

Los turistas expresaron su apoyo a iniciativa: “lamentablemente el Ecuador es afectado por la violencia criminal en estos últimos años, al ver a los militares en la playa nos hace sentir más seguros. Esperemos que esto sea siempre”, señaló el quiteño Germán López.

Los empresarios del sector turístico y comuneros también respaldaron el patrullaje constante: “así debe ser todo el tiempo Montañita. La mejor carta de presentación para los turistas es la seguridad. Con la vigilancia de militares a toda hora eso nos va a ayudar a recuperarnos de la mala imagen por la matanza dada”, enfatizó el morador Isidro Suárez.

Sin embargo, esta acción es reactiva y no garantizará que no exista otro crimen de tal magnitud no solo en Montañita sino en toda la provincia.

“Está destinada a mostrar algún tipo de reacción antes de señalar o marcar una respuesta efectiva de seguridad. Es mucho más de lo mismo, son aplicaciones que son mediáticas, que podrán dar tranquilidad en los primeros días pero no resolver lo estructural que se necesita no solo en Santa Elena sino en todo el país”, expuso Diego Pérez, docente e investigador en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Hasta la mañana de ayer, los seis heridos producto de este hecho seguían ingresados en el hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena, las autoridades dispusieron un estricto control policial en los alrededores de la casa de salud.

Esta acción se la conoce como parte de los protocolos del código Plata, se conoció que dentro de los lesionados está un adolescente y otro ciudadano que tiene antecedentes penales.

En relación a la muerte del presunto líder de Las Águilas, Jefferson Emilio Santana López, conocido como el Moro, fue velado ayer en Manta, Manabí. Hubo pirotecnia, mariachis, y ‘homenajes’ por parte de sus simpatizantes (100 personas aproximadamente según los audiovisuales difundidos).

Las Águilas son una organización delictiva liderada por Junior Roldán, quien fue asesinado semanas atrás en Colombia. La mujer embarazada que también falleció fue ya sepultada en Chone.

Falleció un extranjero

Jonathan Fainete Carrascal, una de las víctimas colaterales del múltiple asesinato, era oriundo de Venezuela y había decidido quedarse en Ecuador. “Llegó hace cuatro años y trabajó primero como empleado y luego ahorró hasta que, en sociedad con su hermano, logró abrir el local de parrilladas donde murió”, comentó Carlos Valdivieso, un habitante del balneario. Hace un mes nació su hija y es ecuatoriana