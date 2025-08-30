Guayas: mujer sentenciada a 26 años por asesinato de funcionaria de la Fiscalía

La condena incluye además el pago de una multa de $460.000 y una indemnización de $20.000 a los familiares de la víctima

Referencial. Una mujer fue sentenciada a 26 años de cárcel por el asesinato de Diana Miranda, funcionaria de la Fiscalía de Guayas.

Una mujer fue sentenciada a 26 años de cárcel por el asesinato de Diana Miranda, funcionaria de la Fiscalía de Guayas, ocurrido en noviembre de 2024 en el sur de Guayaquil, ciudad que registra el mayor número de homicidios en el país. La información fue confirmada el 29 de agosto por la Fiscalía.

La condena contra Katherine Lisbeth incluye además el pago de una multa de $460.000 y una indemnización de $20.000 a los familiares de la víctima.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas como el testimonio de 17 personas, informes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), resultados de la autopsia y grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen.

El hecho violento ocurrió a la salida de su trabajo

Según el parte oficial, la víctima abordó un taxi a la salida de su trabajo a las 17:15. Horas después, el ECU 9-1-1 reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el barrio del Astillero, que fue identificado como Diana Miranda.

Las grabaciones de seguridad permitieron identificar el vehículo y a la persona que lo había alquilado. La ahora sentenciada fue localizada en un operativo en el cantón Durán y puesta a disposición judicial.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con un promedio de casi un asesinato por hora. El auge de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones ha agravado la situación en todo el país.

