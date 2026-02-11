Grillete de Aquiles Álvarez: ni el ECU-911 ni el SNAI registraron anomalías

Reimberg dijo que son aparatos "de muy mala calidad" y que el sistema está "hecho para que no funcione"

Los sistemas de monitoreo electrónico del ECU 911 y del SNAI no registraron ninguna alerta, reporte ni anomalía relacionada con el grillete electrónico asignado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Así consta en los partes policiales y en la información remitida a la fiscal Ruth Cecilia Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia, la cual fue hecha pública por Christian Alfonso Puente García, director ejecutivo (e) de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

De acuerdo con el parte policial levantado tras el allanamiento del caso Goleada, ejecutado el 10 de febrero de 2026 a la casa de ¨Álvarez, los agentes constataron que este no portaba el grillete electrónico al momento de ingresar al dormitorio, "encontrándose el grillete sobre el piso, junto a la cama". Poco después, en presencia del fiscal de turno, el dispositivo fue colocado nuevamente.

La Policía Nacional realizó verificaciones con el ECU-911 para determinar si existía algún reporte de alerta por manipulación del grillete electrónico. Según la información proporcionada por la operadora de turno de la Policía Nacional, no se registró ninguna alerta, y además el SNAI tampoco tenía conocimiento de irregularidades relacionadas con el dispositivo.

Fiscalía pide prisión preventiva para Aquiles Álvarez y congelamiento de sus cuentas Leer más

La revisión del sistema confirmó que no existían registros de alertas ni en el turno en curso ni en el turno anterior, comprendido entre las 22:00 del lunes 9 de febrero y las 06:00 del martes 10 de febrero de 2026.

RELACIONADAS Defensa de Aquiles Álvarez difunde imágenes del alcalde portando el grillete

Ante esta novedad, la Policía solicitó que la información sea puesta en conocimiento de la fiscal Ruth Cecilia Amoroso, y adjuntó un video como respaldo de lo señalado en el parte. Que más tarde la propia Policía lo filtró a través de cuentas en redes sociales y allí se observa cómo los policías ingresan de madrugada a su dormitorio y lo sacan de la cama.

La versión de Ramiro García, abogado de Álvarez, ha sido contradictoria. Primero dijo que el alcalde lo estaba cargando y que no dormía con el grillete. Después, cuando se conoció el parte policial negó que su cliente se haya sacado. "Nunca se sacó el grillete". Publicó una foto después del arresto en donde se lo ve usando el aparato.

#CasoTripleA | Documentos, no relatos.



El parte policial de allanamiento deja constancia: Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico.@FiscaliaEcuador ya solicitó al Tribunal audiencia de revisión de medidas cautelares.



La medida es “permanente”. Las consecuencias… pic.twitter.com/wLTBD0SOZW — Christian Puente García (@Christianpuent) February 10, 2026

Reimberg: "son aparatos de muy mala calidad"

La inexistencia de alertas electrónicas plantea interrogantes sobre la integridad del sistema de monitoreo. ¿Por qué no sonó? ¿Qué pasa con los gilletes de otros procesados por delitos?

RELACIONADAS Audiencia de formulación de cargos por corrupción se instala esta medianoche en Quito

El ministro del Interior John Reimberg dijo que la falta de alarma cuando Álvarez supuestamente se retiró el dispositivo no fue una falla operativa. "Son de muy mala calidad. Fueron adquiridos por ellos mismos (el correísmo) y es por eso que estaba hecho para que esto no funcione. Es por esa razón que no había la alerta de que se lo había retirado", explicó. "Él tendrá que responder porque él no estaba.

¿Por qué se los sigue usando si es que son aparatos que fallan? ¿Qué pasa con otros procesados que o usan? ¿Qué ha hecho el gobierno para que funcionen correctamente? Sobre esto no se pronunció.

#URGENTE ¡VIDEO IMPACTANTE! Así fue la detención de Aquiles Álvarez. La defensa señaló que hasta las 17h31 del 10 de febrero no tuvo acceso al expediente del caso Goleada. Ramiro García aseguró que el grillete electrónico está en el tobillo del alcalde de Gye.#Noticia https://t.co/x4nABfaICY pic.twitter.com/W2QWTJsZGK — Informatech (@Informatech_ec) February 11, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!