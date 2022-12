“Solo por esta semana. Yo no pido plata, yo trabajo, vendo tangos y chupetes; pero no tengo con quién dejar a mis tres hijos, usted sabe la delincuencia cómo está. Yo no dejo que ellos vendan ni que hablen con nadie, soy yo la que me levanto”, dijo Marta Segura, quien junto a su hermana forma parte de un grupo de ocho personas que se postran en el parterre central de la calle Las Monjas, en Urdesa central.

Quienes forman parte de ese grupo viven en el Guasmo Sur y a las 08:00 llegan a este sector, que además es ‘peleado’ por los migrantes venezolanos. “Ellos sí piden dinero, no venden nada y aparte nos han amenazado hasta con navajas para que salgamos del lugar. Hubo que pedir ayuda. Puede que no hagan nada, pero no me puedo confiar”. Ellos señalan que en ningún momento una brigada del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha tenido un acercamiento a ellos.

Desde el 1 de noviembre hasta el 11 de diciembre el MIES ha identificado a 1.219 personas pidiendo caridad, y de ese grupo han abordado a 351. Desde la cartera de Estado se argumenta que la cantidad es baja porque las familias no permiten que las brigadas se acerquen y tomen sus datos, por el temor a perder la custodia de los menores de edad.

Reconoce también que desde el 11 de diciembre a la fecha se ha incrementado la cantidad de personas mendigando en las calles, quienes provienen mayoritariamente de las provincias de Esmeraldas, Cañar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi y se distribuyen en 20 ciudades, siendo las principales Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca.

“Son prácticas que están súper arraigadas en la sociedad y hay que seguir un proceso que en el mejor de los casos se logra en 18 meses, pero cuando vienen de familias con generaciones que han vivido de eso y que piensan que su hijo es más productivo trabajando que dándole estudios, es muy difícil de combatir”, expone Estefany Jurado, subsecretaria de Protección Especial del MIES.

La institución señala que actualmente acompañan a 14.440 personas en un programa de 18 meses para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad de sus vidas, en todo el Ecuador, desde el mes de enero. Aparte de las iniciativas que se adoptan en diciembre.

Extranjeros. Se acercan para llamar la atención de los conductores. Freddy Rodríguez

El programa que impulsa el MIES cuenta con un presupuesto de $ 15 millones. El acompañamiento consiste en ingresar a los menores para que sean cuidados en los Centros de Desarrollo Infantil, los Programas Creciendo con Nuestros Hijos y 11 guarderías cooperantes, mientras sus padres trabajan y se capacita a los adultos a cargo de los niños.

En total son 914 brigadistas, 750 para la erradicación del trabajo infantil y 155 para los temas de mendicidad. Jurado enfatiza que por más técnicos que asignen, la colaboración de la ciudadanía es fundamental.

“Nos preocupa que el ecuatoriano es generoso y piensa que salir a la calle y entregar regalos es hacerles un bien, pero así alimentamos la costumbre de que estén en las calles y expongan a a sus hijos a múltiples peligros”.

Según las estimaciones del ministerio, en la actualidad 240.000 personas viven en la calle en todo el Ecuador.