De La Gasca sobre el Gabinete presidencial: "Pronto sabremos quiénes nos quedamos"

“Pronto sabremos quiénes nos vamos y quiénes nos quedamos”. Con esa frase, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, respondió a la pregunta sobre la conformación del Gabinete del presidente Daniel Noboa para el nuevo período 2025-2029.

El sábado 24 de mayo de 2025 estaba previsto el acto de posesión del Gabinete. Sin embargo, el evento no se llevó a cabo, bajo el argumento de la extensa agenda presidencial y la presencia de delegaciones internacionales en el país.

La mañana del 26 de mayo de 2025, De La Gasca abordó el tema y señaló que pronto se conocerán los cambios o ratificaciones en los cargos. “No es un secreto de Estado. No lo hemos tratado así. Se lo ha tomado (el presidente) con mucha responsabilidad. Pronto sabremos quiénes nos vamos y quiénes nos quedamos”, reiteró.

¿Habrá cambios en el equipo?

El ministro dio algunas pistas sobre la conformación del Gabinete. Primero, destacó su afinidad por la continuidad: “Dice la sabiduría que equipo ganador no se cambia”, mencionó. No obstante, también reiteró lo señalado por el primer mandatario respecto a que algunos perfiles, por razones personales, no podrán continuar en sus funciones.

“Esa es una evaluación que ha hecho el presidente y ha cavilado mucho. Tiene claro el compromiso de su gabinete”, concluyó De La Gasca en una entrevista con Radio Democracia.

Áreas clave en la agenda de Noboa

Para este nuevo período, Noboa ha definido tres grandes prioridades, cada una vinculada a áreas estratégicas del Gabinete. Aunque los anuncios han sido generales, el presidente mencionó que la inversión pública será el motor para la generación de empleo. También hizo énfasis en la importancia de la matriz energética y, finalmente, en el fortalecimiento de la seguridad.

Todo esto bajo un concepto que define la visión gubernamental: “Avanzaremos implementando todas y cada una de las reformas necesarias para construir un Estado que no sea una carga para la sociedad, sino la base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión”. Así lo expresó en su discurso de posesión el 24 de mayo de 2025.

