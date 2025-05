La ruta económica de Noboa se reta en tiempos y sensatez fiscal

Lograr efectos en la economía está lejos de una acción tan sencilla como meterse la mano al bolsillo y sacar el billete, claro cuando se tiene dinero en esa billetera y no es el caso de Ecuador. La ruta económica del presidente Daniel Noboa requiere tiempo, responsabilidad fiscal y mostrar certidumbre. Así pintaron el escenario económico los expertos en economía consultados por Diario EXPRESO.

Te invitamos a leer: Ecuador y Canadá suscriben una declaración para "acelerar la firma del TLC"

“Hay que estar muy claro de que los logros económicos se van a ir viendo a mediano y largo plazo en la medida de que se sienta un Gobierno firme y que genera certidumbre”, indicó Santiago García, analista económico.

García puso como ejemplo la meta de focalizar el diesel, para reducir el pago de subsidio, “el mismo presidente señaló en una entrevista que no se dará el paso sin que exista un cambio a usar, por ejemplo, gas”. Entonces, eso llevará tiempo, primero tiene que existir la inversión para generar más gas y eso en el pasado no se logró, “me refiero a las inversiones extranjeras para extraer ese gas en el territorio nacional”, recalcó García.

En 2024, Ecuador pagó más de 3.000 millones a subsidios a los combustibles, de ese monto el gasto por el diesel fueron del 48,71 %, según Petroecuador.

Producir más crudo y electricidad

Dado que el precio del petróleo llegó a estar por debajo de los que se estimó para el presupuesto (63,7 dólares por barril), va a requerir producir más petróleo y esto tampoco se hace de un día para otro, porque requiere inversiones.

Noboa: "Vamos a reforzar y ampliar el sistema de transmisión de energía" Leer más

Otro ejemplo es la generación de 1.000 megavatios de energía limpia, que el mismo presidente Noboa ha señalado se conseguirá en unos dos años.

La acción más inmediata -en unos cuatro meses- es la de que exista un catastro minero, para cortar la minería ilegal de la que se puedan aprovechar los grupos de delincuencia organizada.

García consideró que lo importante es que se ha dado el primer paso y que él considera que hay cuatro pilares claves que son la sostenibilidad fiscal, crédito productivo, protección social y servicios púbicos y la transición ambiental y cambio climático. En este último punto está la creación de la energía solar y eólica, que según los expertos es fundamental. Sin esto no habría el despegue económico.

Atraer más inversiones

“Tener la visión de crear más energía eléctrica va de la mano con la meta de producir más. Por lógica, si una empresa produce más va a necesitar más energía eléctrica”, dijo el analista económico, Fausto Ortíz.

El presidente Noboa ha dicho que entre sus planes está atraer inversión para el Banco Pacífico y para el país. Tomando en cuenta que los capitales extranjeros han sido bajos en comparación con otros países de la región, ¿qué ha cambiado para que esto ocurra?

“La ventaja es que es un Gobierno cercano a las inversiones extranjeras, cercano al sector empresarial y con menos incertidumbre, entonces es posible que logre atraer más inversión extranjera”, indicó Ortíz.

Aquí lo que miden los inversionistas es la estabilidad, para recuperar la inversión y en este caso ven un Gobierno de cuatro años, que si hace bien las cosas hasta puede ir por cuatro años más, opinó Ortíz.

La inversión extranjera de los últimos dos años han sido los peores en 15 años, “nuestro promedio histórico ha sido 0,7 % que es cinco veces más baja que los vecinos. Colombia tiene una inversión que está cerca de 3,5 y 4 % del Producto Interno Bruto. Pero aquí hay que analizar el tamaño del país, de su mercado y de su economía. Entonces, por esas variables no se puede comparar. Sin embargo, “creo que vendrán más inversión por la certidumbre”.

El crudo cae a 58,21 dólares, un 8,6 % menos de lo que Ecuador espera Leer más

Otra forma de sembrar certidumbre es tener sensatez en el manejo fiscal, que implicará alinear los gastos a los ingresos, reducir el déficit fiscal, honrar las deudas externas e internas y que la carga tributaria no impacte la generación productiva, dijo Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas y miembro de Andersen.

Para García también implica mantener el IVA en 15 %, para estabilizar ingresos fiscales.

Se espera que el riesgo país baje más en el 2026 cuando se paguen los bonos globales, que son de unos 600 millones de dólares. Para Ortíz se necesitaba ver un horizonte largo de certidumbre, porque eso es lo que atrae inversión extranjera.

La promesa de ser sensato en el manejo fiscal

Francisco Briones, analista económico

La responsabilidad fiscal se refiere al manejo adecuado, responsable y sostenible de las finanzas públicas. Esto implica alinear los gastos a los ingresos, proveer servicios públicos de calidad, alcanzar el equilibrio fiscal o reducir el déficit fiscal, honrar no solo acreedores externos sino también los internos (incluyendo proveedores del Estado), que la carga tributaria no impacte la generación productiva y de riqueza. Es positivo que el presidente Noboa tenga como norte este propósito. Se aspira que no se crean nuevos impuestos, ni se aumenten.

Consolidar las relaciones comerciales

Iván Ontaneda, presidente de Anecacao

Sí vemos acciones puntuales como mantener la dolarización y la apertura comercial. Hay diálogos con Estados Unidos, se busca consolidar las relaciones comerciales con aliados estratégicos y leyes que beneficien al país que generen empleo y seguridad. El presidente Daniel Noboa también ha hablado de que va focalizar el subsidio, sin afectar al sector exportador. Los subsidios tienen que ser revisados y optimizar los recursos del Estado. No podemos pretender vivir con ‘muletas’ por tiempos indefinidos. Es momento de sincerar muchas cosas.

La meta de traer inversión extranjera

Juan Carlos Jácome, analista económico

Desde el presidente Guillermo Lasso la inversión extranjera directa (IED) ha venido en picada, pero el PIB está estancado desde hace mucho más. Lo real es esto, desde 1970 hasta 2022 la IED como porcentaje del PIB tiene un promedio de 1,13 %. Ecuador no ha podido atraer inversiones de forma considerable y no pasa por el tipo de Gobierno, ideología o cualquier otra variable que se quiera imputar, ya que en este extenso período ha habido de todo y siempre se ha atraído en promedio lo mismo. Creo que ahora se pueda atraer inversiones de Emiratos Árabes.

El catastro para el oro y su beneficio

María Eulalia Silva, presidente de CME

El catastro minero tiene que ser abierto. ¿Para qué? Para que los territorios tengan una gobernanza clara puedan ser controlados, puedan ser monitoreados y finalmente puedan traer beneficios al Ecuador. Lo que se busca es que crezca el avance despiadado de la extracción ilegal. Lo que se quiere es que exista una gobernanza clara que genere empleo y dinamismo local.

Felicitamos al presidente Daniel Noboa por anunciar que en los próximos meses va normalizar el catastro minero, lo que va a traer importantes beneficios para el país.

Atraer inversión al Banco Pacífico

Alberto Acosta, analista económico

El Banco del Pacífico puede atraer inversiones extranjera, como otros bancos, la medida es positiva pero no se debe sobredimensionar el impacto. No va a transformar el entorno económico es un tema micro interesante positivo, eleva la capacidad de prestar de ese banco; pero no cambia el resultado global de manera significativa. Lo que mueve la aguja, en el resultado global, es la atracción de inversiones en sectores de petróleo, minería y electricidad. Son sectores que pueden atraer inversiones de varios miles de millones de dólares, eso si mueve la aguja del desempeño.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ