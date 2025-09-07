FF. AA. incautan madera y destruyen maquinaria en operativos contra la tala ilegal

Se evitó un perjuicio de $14.000 al Estado tras incautar 1.500 maderos y destruir maquinaria

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, realizaron un operativo en Tipishca, en la provincia de Sucumbíos. Allí localizaron madera aserrada, 1.500 maderos, valorados en $14.000, según lo publicado en lacuenta oficial de X de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

En coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía se confirmó que se trataba de tala ilegal. "Con este hallazgo se evitó un perjuicio para el Estado", afirmó la institución en el comunicado, resaltando la importancia del operativo.

Operativos nocturnos en Morona Santiago

En parelelo, una fuente humana alertó a las Fuerzas Armadas sobre trabajos clandestinos realizados por la noche en Sucúa, en la provincia de Morona Santiago. Esto motivó un operativo en la madrugada del sábado 6 de septiembre, detalló la entiedad militar.

🔴#MoronaSantiagoSantiago | Las Fuerzas Armadas a través del #BloqueDeSeguridad, por fuente humana llega a conocer que se están realizando trabajos… pic.twitter.com/RYguaVUXwg — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 6, 2025

El personal militar trabajó junto a instituciones del Estado como la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). "No hubo detenidos, pero se destruyeron herramientas y maquinaria usada en la extracción ilegal", añadió comunicado oficial, detallando los resultados. Durante la intervención se destruyó una excavadora y dos dragas utilizadas para tala ilegal. "Estas acciones evitaron daños ambientales y pérdidas económicas mayores para el Estado ecuatoriano", indicó la institución militar.

Incautación de armas en camaronera vinculada a grupo delictivo

Finalmente las Fuerzas Armadas también llevaron a cabo un allanamiento en una camaronera en la parroquia Tendales, cantón El Guabo, la que la estaba siendo utilizada como punto de reunión por presuntos miembros del grupo delictivo “Los Lobos”. Además, el lugar servía para almacenar armas y equipos con fines ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la zona.

Todo el material incautado en Tendales, que incluye carabinas, pistolas, municiones y equipos de comunicación, fue entregado a la autoridad correspondiente. Las evidencias quedaron a disposición del sistema judicial para la respectiva investigación y posible judicialización de los responsables.

