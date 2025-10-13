Feriado de noviembre 2025: cuándo será y cuántos días libres habrá en Ecuador

En noviembre se conmemora el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca

Santa Elena acogió a decenas de turistas durante el feriado por la independencia de Guayaquil, entre el 9 y 12 de octubre.

Entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre, Ecuador vivió un largo feriado por la conmemoración de los 205 años de independencia de Guayaquil. Aunque en principio el asueto debía arrancar el viernes 10, el Gobierno central resolvió que comenzara un día antes.

El próximo feriado nacional largo en Ecuador se cumplirá en menos de un mes: será desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre, según el calendario del Ministerio de Trabajo. En esas fechas se recuerda el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca.

El Día de los Difuntos se conmemora cada 2 de noviembre, pero al ser domingo pasará al martes 4; mientras que la independencia de la capital azuaya se recuerda el 3 de noviembre y se mantiene como feriado nacional.

Por ello, serán cuatro días de descanso consecutivos, durante los cuales muchos ciudadanos realizarán viajes familiares, visitas a cementerios y otras actividades propias de sus localidades.

¿Cuántos feriados quedan en Ecuador en este 2025?

Luego del feriado de inicios de noviembre, el siguiente descanso en Ecuador será el jueves 25 de diciembre, por Navidad. Este día de asueto, como es habitual por tratarse de una celebración religiosa, no será trasladado.

Mientras que el primer feriado del 2026 en el país será el jueves 1 de enero por Año Nuevo.

Así funciona el traslado de feriados en Ecuador

En la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo está estipulada la forma en que se deben ejecutar los traslados de feriado en el país.

Cuando un feriado coincide con domingo, se pasa al lunes que le sigue; si cae en sábado, se anticipa al viernes anterior. En cambio, si el día festivo es martes, miércoles o jueves, se pospone al viernes de esa misma semana.

