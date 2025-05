Fantoni puso fecha para tener el reemplazo de la fiscal general del Estado

La mañana del lunes 19 de mayo del 2025, Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sostuvo que esperan designar al nuevo fiscal general del Estado hasta diciembre de este año y máximo hasta febrero del 2026.

Además, en entrevista con Jimmy Jairala, Andrés Fantoni admitió: "estamos solventando errores del pasado". Reiteró que los consejeros del CPCCS se han puesto plazos para culminar con los procesos de selección de todas las autoridades. Y detalló: Fiscalía General, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral (CNE); esperan las ternas para avanzar en el de Consejo de la Judicatura.

En torno al Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que están en la última fase del concurso parcial de renovación, que incluye a dos consejeros y que "no debe tardar más de dos meses. El proceso para seleccionar a tres consejeros más, también terminará en diciembre de este año o máximo febrero 2025".

Fantoni comentó que el proceso "más mediático" ha sido el de selección del reemplazo de la fiscal General del Estado, Diana Salazar. Pero que trabajan en otros más.

Sobre la demora en la selección

El pasado 9 de mayo, el pleno del CPCCS aprobó el Reglamento para la selección, conformación y funcionamiento de las comisiones ciudadanas de selección. Ahora se exige a los comisionados que se conecten, que no se salgan de las sesiones y que despachen desde la ciudad matriz; no seguirán cobrando dietas si los procesos se suspenden por acciones de protección, como antes pasaba, dijo Fantoni.

Además, Andrés Fantoni enfatizó en que ahora los comisionados "tienen cuatro meses para terminar el proceso de designación de autoridades de control; si no los cumplen, habrá dos meses de prórroga, con nuevos comisionados".

Los recursos para los comisionados

"En el CPCCS Transitorio, de Julio César Trujillo, en el 2017 teníamos 18 millones de dólares. Nosotros contamos con un presupuesto de USD 6.8 millones y el 95 % se va en el gasto corriente; hemos hecho cogestión, para acceder a tecnología, impresoras de calidad. Estamos enviando las proyecciones para tener los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas", dijo Fantoni y también que esperan eso, para convocar a las comisiones ciudadanas de selección y cumplir con los plazos.

"Yo no me dejo presionar ni antes ni ahora ni estoy seguro que después. Hemos servido, avanzando en territorio, gestionando. No me rindo al defender esta institución que tiene múltiples bondades para el país, lamentablemente por lobos disfrazados de ciudadanos la han hecho quedar mal; es la institución genuina de participación", dijo.

