"No hay excusa": prórroga en funciones de Diana Salazar divide criterios en el CPCCS

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se pronunció este 9 de abril de 2025 sobre la prórroga en las funciones de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Salazar debió terminar su periodo legal de seis años el 8 de abril de 2025. Sin embargo, hasta el momento, el CPCCS mantiene estancado el concurso de fiscal general.

Aunque el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ya expresó su postura en un video compartido a la prensa, el Pleno también se refirió al tema durante la sesión realizada en Cuenca.

Diana Salazar dirige la Fiscalía General del Estado desde 2019. @FiscaliaEcuador

El exhorto a la Asamblea Nacional

La consejera Piedad Cuarán, por su parte, mocionó la inclusión de un punto en el orden del día para volver a exhortar a la Asamblea Nacional a que posesione al séptimo consejero faltante.

Además, Cuarán planteó que el Pleno formule una consulta a la Procuraduría General del Estado para determinar si los concursos pueden continuar, pese a que el Pleno no está completo.

No obstante, aunque coincidió con la importancia de que la Asamblea resuelva lo antes posible la situación de la séptima consejería, el consejero Gonzalo Albán difirió con Cuarán.

"Las decisiones de este cuerpo colegiado se legitiman con el voto de la mayoría de cuatro integrantes", señaló Albán e hizo hincapié en que actualmente son seis de siete consejeros.

Incluso señaló que, si la Procuraduría señala que sería ilegítimo continuar con los procesos, eso también afectaría a todas las actuaciones del Pleno del CPCCS, "cuando eso no es así".

En ese sentido, la consejera y expresidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, se sumó al criterio de Albán e indicó que "no es excusa no tener un séptimo consejero" y que "no existe norma que diga que necesitamos siete consejeros para seguir con la designación de las autoridades".

Fantoni recordó que el Pleno recibió 13 autoridades prorrogadas. Foto: Cortesía X Consejo de Participación

"Recibimos un Consejo con 13 autoridades prorrogadas": Fantoni se defiende

Por su lado, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, insistió en que, si bien es cierto que es legal que se tomen decisiones con cuatro votos, eso no le otorga legitimidad a las actuaciones del Pleno.

Además, recordó que cuando asumieron funciones, en mayo de 2023, el Consejo de Particiapción Ciudadana tenía 13 autoridades prorrogadas.

"Para nosotros todo es importante, todo es relevante. Escuché que han dicho que no lo hemos podido hacer en dos años (designar al reemplazo de Salazar), (pero) teníamos 13 autoridades prorrogadas", acotó Fantoni. "Ahí nadie decía nada, nadie exhortaba nada", dijo.

Ante las críticas, Fantoni sentenció que "vamos a avanzar con todos los procesos. Lo vamos a realizar y le vamos a dar respuesta a la gente como ya lo hemos demostrado".

