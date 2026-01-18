Falla compra de 250 medicinas y CNA exige salida del director del Sercop

La organización demanda la salida de José Julio Neira por su “manifiesta incapacidad” para llevar a cabo el proceso

El fallido proceso para adquirir 250 medicamentos mediante la modalidad de compra corporativa volvió a poner en dudas las estructuras del sistema de contratación pública en el país. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) calificó como “inadmisible” el resultado del proceso, debido al impacto directo que tiene en el desabastecimiento de fármacos y en la atención de miles de pacientes en la red pública de salud.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) lanzó en septiembre de 2025 una “subasta inversa corporativa” destinada a garantizar el abastecimiento de medicinas para el Ministerio de Salud, el IESS y otras instituciones, pero el proceso terminó declarado desierto por fallas técnicas y falta de claridad en el sistema utilizado, distinto al Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE).

La CNA sostiene que, además del fracaso del Sercop, tampoco actuó el Comité Nacional de Salud Pública, creado el 19 de agosto de 2025 justamente para supervisar este tipo de procesos y garantizar la transparencia en la adquisición de insumos médicos. De acuerdo con la organización, dicho comité no dio seguimiento, no intervino oportunamente y no mostró interés en la gestión de la compra, pese a la gravedad del desabastecimiento.

CNA exige responsables

Germán Rodas Chaves, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, señaló que la caída del proceso confirma las alertas que la organización ha divulgado desde 2025: falta de transparencia, opacidad en los mecanismos de adquisición y debilidades en la supervisión estatal. Otros reportes ya advertían sobre procesos estancados en el Sercop, vacíos normativos y fallas en la trazabilidad de proveedores, sumados a denuncias de sobreprecios en compras centralizadas.

A juicio de la CNA, la situación constituye un perjuicio directo para la población, especialmente en un contexto donde los hospitales públicos continúan enfrentando niveles críticos de desabastecimiento. Por ello, la organización demanda la salida del director del Sercop, José Julio Neira, por su “manifiesta incapacidad” para llevar a cabo un proceso de tal magnitud y relevancia. De igual forma, exige explicaciones inmediatas al Comité Nacional de Salud Pública, cuyo desempeño califica como “manifiestamente ineficaz”.

Un revés que agrava la crisis sanitaria

El fracaso de este proceso complica aún más la ya delicada situación del sistema de salud. Los convenios marco vigentes para la provisión de medicamentos han venido reduciéndose desde 2023, mientras la red pública enfrenta un incremento sostenido en la demanda. Los pacientes continúan acudiendo a hospitales sin garantía de recibir los medicamentos básicos, mientras no existe claridad sobre un nuevo cronograma de compras ni una estrategia alternativa para garantizar el abastecimiento

Para la CNA, este episodio evidencia que la falta de voluntad política y las fallas administrativas se han convertido en obstáculos que impiden resolver la crisis sanitaria. “El país no puede seguir tolerando procesos fallidos que comprometen la vida de los ciudadanos”, ha reiterado Rodas, insistiendo en la urgencia de corregir los mecanismos de contratación y de asegurar un sistema de supervisión real, independiente y eficaz.

