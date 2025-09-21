Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Monica Palencia
Mónica Palencia fue exministra del Interior y de Gobierno y hoy es delegada de Ecuador ante la OEA.Flickr OEA

Exministra Palencia habla de sanción penal para la CC y desata polémica

El subdirector para las Américas de HRW también cuestionó la postura de Palencia y la consideró “un argumento inverosímil”

La exministra del Interior y de Gobierno, Mónica Palencia, hoy delegada de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), generó controversia al afirmar que la Corte Constitucional (CC) podría incurrir en el delito de prevaricato si vuelve a pronunciarse sobre los decretos ejecutivos del presidente Daniel Noboa relacionados con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Palencia sostuvo que “ninguna autoridad que ya tomó postura puede volver a conocer el caso y, si lo hace, delinque”. Según su interpretación, la Corte se pronunció previamente sobre el procedimiento para reformas constitucionales y una nueva actuación sería nula y constitutiva de infracción penal.

Corte constitucional

"¡Nueva Constitución!", el grito de apoyo a Daniel Noboa ante la Corte Constitucional

Leer más

Las declaraciones provocaron rechazo en el ámbito jurídico. El penalista Ramiro García aseguró que “ningún juez prevarica por decidir en la materia que por ley se le asigna” y calificó el análisis de la exministra como “rebatible por cualquier estudiante de segundo semestre de Derecho”.

RELACIONADAS

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, también cuestionó la postura de Palencia y la consideró “un argumento inverosímil”. En su opinión, amenazar con sanciones penales a magistrados por cumplir con su trabajo es una señal preocupante en medio de la crisis constitucional que atraviesa el país.

Los decretos 148 y 153 en el centro de la polémica

El debate surge en el contexto de los decretos ejecutivos 148 y 153, con los cuales el presidente Noboa ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta popular sobre la instalación de una asamblea constituyente. La Corte Constitucional suspendió el primer decreto y el CNE remitió el segundo para que el alto tribunal emita un dictamen previo, requisito indispensable según la Constitución. 

RELACIONADAS

Los art´ículos 104 y el 438.2 de la Constitución, establecen que la Corte debe hacer un control de constitucionalidad preventivo de la convocatoria a una nueva Constitución.

Juristas coinciden en que el control previo de la Corte es obligatorio y que acusar a sus magistrados de prevaricato carece de fundamento legal. La polémica evidencia el nivel de tensión institucional y política en torno al camino hacia una posible Asamblea Constituyente en Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reino Unido, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado palestino

  2. Exministra Palencia habla de sanción penal para la CC y desata polémica

  3. ¿Por qué regalar flores amarillas este 21 de septiembre?

  4. Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump en Nueva York

  5. Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Getafe: Alineaciones y detalles del juego por LaLiga

LO MÁS VISTO

  1. Noboa pierde el CNE y la Corte Constitucional gana

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Paro nacional en Ecuador hoy: horarios y punto de movilización

  4. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  5. ¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

Te recomendamos