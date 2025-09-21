Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

PLENO CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional está conformada por siete jueces.CORTESÍA: CORTE CONSTITUCIONAL

La jueza Alejandra Cárdenas analizará propuesta de Asamblea Constituyente de Noboa

La decisión del CNE sobre el Decreto Ejecutivo 153 está en manos de la Corte Constitucional emitir su dictamen previo

La Corte Constitucional ya inició el análisis del Decreto Ejecutivo 153, mediante el cual el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pretendía convocar a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo de la Corte y con la ejecución unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

RELACIONADAS

La tarde del 20 de septiembre de 2025, tras la derogatoria del Decreto 148 y la expedición del 153, con el que Noboa insistió en una Constituyente sin dictamen previo de la Corte, el Pleno del CNE resolvió remitir el nuevo decreto presidencial a la Corte Constitucional para su análisis.

De acuerdo con el buscador de causas de la Corte, la misma noche que el CNE notificó a la Corte Constitucional se realizó el sorteo del juez o jueza que se encargará de analizar el Decreto 153 y la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente. La jueza Alejandra Cárdenas salió sorteada.

Los decretos de Noboa tienen demandas por inconstitucionalidad

A la par del análisis de la jueza Cárdenas, la Corte Constitucional tramita varias demandas de inconstitucionalidad en contra de los Decretos Ejecutivo 148 (luego derogado) y 153 suscritos por el presidente Daniel Noboa, ambos para convocar a una Asamblea Constituyente.

RELACIONADAS

El Decreto Ejecutivo 148, que luego fue derogado por el presidente Noboa, enfrenta al menos cinco acciones públicas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que decidió la suspensión provisional del Decreto.

Por su lado, el Decreto Ejecutivo 153, que el CNE remitió a la Corte Constitucional para su análisis, ya también suma cinco demandas de inconstitucionalidad por haberse saltado el requisitos de dictamen previo para convocar a una Asamblea Constituyente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dos explosiones y un incendio movilizaron a los bomberos de Quito

  2. La jueza Alejandra Cárdenas analizará propuesta de Asamblea Constituyente de Noboa

  3. Latacunga: temor y abastecimiento en mercado El Salto previo a paro nacional indígena

  4. Ley del Biess: Comisión aprueba informe para segundo debate en medio de críticas

  5. Richard Carapaz logró el podio en el Tour de Luxemburgo 2025 y apunta al Mundial

LO MÁS VISTO

  1. EN VIVO: Bad Bunny en su concierto final en Puerto Rico, mira la transmisión aquí

  2. Noboa pierde el CNE y la Corte Constitucional gana

  3. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  4. ¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

  5. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

Te recomendamos