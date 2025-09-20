El CNE pasa la pelota de la Constituyente de Daniel Noboa a la Corte Constitucional

El CNE volvió a sesionar la tarde del 20 de septiembre de 2025 para pronunciarse sobre el Decreto Ejecutivo 153

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este 20 de septiembre de 2025 remitir a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo 153 del presidente Daniel Noboa, para que emita un dictamen sobre la constitucionalidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

RELACIONADAS ONU alerta que constituyente sin control de la Corte socava el Estado de Derecho

Aunque en un inicio se pretendía pedir a la Corte Constitucional que emita dicho dictamen en un plazo máximo de 24 horas, el Pleno moduló su resolución para exhortar a los jueces constitucionales a que, en el menor tiempo posible, se pronuncien sobre la iniciativa del presidente Noboa.

Esta resolución del CNE se da en un nuevo pulso entre el presidente Daniel Noboa y la Corte Constitucional, luego de que ésta admitiera las demandas de inconstitucionalidad y suspendiera provisionalmente el Decreto 148, que convocaba a una Constituyente, pero luego fue derogado.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa señaló que la nueva convocatoria a Asamblea Constituyente suscrita por el mandatario a través del Decreto Ejecutivo 153 está blindada por el periodo electoral declarado por el CNE.



Más información: https://t.co/l7JZEgR3Bi pic.twitter.com/ISXycTHyV2 — Diario Expreso (@Expresoec) September 20, 2025

CNE inició el periodo electoral para las preguntas del referéndum

La mañana del 20 de septiembre de 2025, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó para conocer las convocatorias a referéndum y consulta popular suscritas por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, tras ser notificados de la suspensión del Decreto 148 relativo a la Constituyente, el Pleno se abstuvo de pronunciarse.

RELACIONADAS CNE se reunirá para definir el calendario electoral del referéndum de Daniel Noboa

En ese sentido, el Pleno del CNE trató únicamente las convocatorias contenidas en los decretos 147 y 149, relacionados con la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

Tras declarar el inicio del periodo electoral con únicamente dos preguntas, EXPRESO pudo conocer que las votaciones del referéndum serían el domingo 16 de noviembre de 2025, de acuerdo con el cronograma preliminar que ya elabora el CNE.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!