"¡Nueva Constitución!", el grito de apoyo a Daniel Noboa ante la Corte Constitucional

Un grupo de ciudadanos respalda el Decreto 153 en Quito, mientras la Corte analiza la propuesta del Ejecutivo

Simpatizantes de Daniel Noboa exigen una nueva Constitución en los exteriores de la Corte Constitucional

La mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, simpatizantes del Gobierno se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito. La manifestación se da en el contexto de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió el Decreto 153 a este organismo, para que evalúe la medida.

RELACIONADAS El CNE pasa la pelota de la Constituyente de Daniel Noboa a la Corte Constitucional

En el lugar se observó poca presencia policial y militar. Los manifestantes permanecieron en el platón con carteles y consignas a favor del presidente Daniel Noboa.

Concentración desde la noche anterior

De acuerdo con testigos, varios ciudadanos llegaron desde la noche del sábado a las inmediaciones de la Corte para respaldar al Gobierno. Los asistentes corearon frases como “Nueva Constitución”, en apoyo al decreto que busca la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La decisión del CNE llega en medio de un nuevo pulso institucional entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Semanas atrás, el organismo judicial admitió demandas de inconstitucionalidad y dispuso la suspensión provisional del Decreto 148, que planteaba una convocatoria a Constituyente, pero que luego fue derogado por el propio presidente Noboa.

Voces de los manifestantes

La jueza Alejandra Cárdenas analizará propuesta de Asamblea Constituyente de Noboa Leer más

Jorge Piedra, uno de los simpatizantes presentes desde la noche anterior, señaló: “Es una autoconvocatoria que lo hemos realizado y eso dice que estamos nosotros aquí presentes y realmente pues nosotros tendremos la satisfacción de estar presentes hasta que nuestra voz sea escuchada. Aquí estaremos como pueblo ecuatoriano, defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano y defendiendo nuestro derecho máximo que tenemos.

Piedra junto con el grupo indicó: "Necesitamos una nueva Constitución y lo lograremos respaldando al señor presidente Daniel Noboa. Por eso pedimos que se agilice lo del decreto 153 del presidente Daniel Noboa".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!