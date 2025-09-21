Exgerente de Petroecuador es juzgado por posible lavado de activos

La audiencia contra Pedro Merizalde y su esposa será en Quito

El exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde Pavón; su esposa, Zoa Fe Torres Arandy; y su empresa offshore, Horgan Investments Inc., enfrentarán su audiencia de juicio el miércoles 24 de septiembre a las 09:00, en la Unidad Anticorrupción.

La jueza ponente del caso es Gabriela Cossette Lara Tello, reincorporada en el cargo tras la suspensión del Consejo de la Judicatura.

Merizalde, exfuncionario durante el gobierno de Rafael Correa, está procesado por el presunto lavado de activos de un millón de dólares. Según el fiscal Luis Antonio Rosero, el exgerente recibió aproximadamente un millón de dólares en fondos ilícitos. Estos provenían de Columbia Management Inc., Klienfeld Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrow Ltd., compañías vinculadas al departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht.

Estados Unidos y Suiza ayudaron con información

Como parte del proceso, la Fiscalía presentará asistencias penales internacionales enviadas desde Suiza, Estados Unidos y Panamá. Estos documentos evidencian la ruta del dinero recibido por Merizalde, quien también ocupó los cargos de gerente de la Refinería del Pacífico y ministro de Hidrocarburos.

En la fase preparatoria de juicio, el fiscal Rosero señaló que Merizalde creó Horgan Investments Inc. a través del bufete Mossack Fonseca, en Panamá. En 2016, el exfuncionario negó públicamente que esa compañía hubiera tenido actividad. Sin embargo, la Fiscalía demostró con documentos que abrió una cuenta en Suiza a nombre de la firma, en la que recibió transferencias.

