Exesposo de Carolina Jaume se mueve en la red de Xavier Jordán

Una red de amigos, empresas y conocidos acerca las vidas de Carolina Jaume Saporiti y Xavier Jordán Mendoza.

Aunque ahora asegura nunca haber conocido al prófugo de la justicia por el caso Metástasis y por la red de corrupción en los hospitales del IESS, su antigua familia política tiene lazos muy cercanos.

Su exesposo Allan Zenck Alfaro fue administrador de los gimnasios Hometown, en Guayaquil, propiedad de su hermano Federico Zenck Alfaro.

Este último está llamado a juicio, junto con Xavier Jordán Mendoza, por presunta delincuencia organizada en la red de corrupción en los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos, de la red del IESS.

El exesposo de Jaume también fue accionista en la empresa Perikin inn, hoy propiedad de Rockvit, cuyo beneficiario es Federico Zenck Alfaro.

En 2014, Allan Zenck vendió sus acciones de Perikin inn a sus familiares, quienes en 2015 las vendieron a los hermanos de Xavier Jordán: José Luis y Luis Eduardo Jordán Mendoza.

El vínculo entre las familias Zenck-Jordán se mantuvo algunos años más. En 2019, por ejemplo, el cuñado de Xavier Jordán, Haldo Jarrín Gonzaga, fue presidente de la empresa Digao S. A., que se dedica a la instalación de gimnasios y cuyo accionista principal es Federico Zenck Alfaro.

Digao S. A. fue constituida en 2008 y desde entonces quedan en evidencia las primeras pistas que hoy llegan hasta el caso Metástasis y la red delictiva del narcotraficante Leandro Norero y su socio Xavier Jordán.

Hace 16 años, uno de los propietarios de Digao S. A. era Jairo Modesto Vera Lino, quien a su vez ha sido accionista en las sociedades anónimas Briegleb y Sealtiel, registradas en la oficina 1117 del Sky Building, en Guayaquil.

Según registros de la Superintendencia de Compañías, el gerente de Briegleb, Heraclio León Ruiz, fue representante legal de Dabolep, la empresa que compró la casa de Xavier Jordán en La Ribera de Batán, donde fue arrestado Norero.

Hay otros vínculos entre los Zenck, los Jordán y el caso Encuentro, en el que se investiga una red de corrupción en las empresas públicas estatales. Esta relación es de tipo societaria.

En 2016, Digao S. A. tuvo como presidente a Julio César León Baquerizo, identificado por la Fiscalía como uno de los operadores del prófugo Leonardo Cortázar. Este último era amigo de Xavier Jordán, al punto de que aparece en la famosa fotografía de la piscina en Miami, en donde también está el exasambleísta Ronny Aleaga, otro operador político de Jordán según la investigación fiscal.

Jaume acudió el martes pasado a declarar en la Fiscalía sobre el caso Metástasis. Al salir dijo que no sabía si su exesposo o su excuñado conocían a Jordán. Sin embargo, en los últimos cuatro años ella ha cuestionado el estilo de vida de su exmarido y hasta sus amistades. “Si algo me pasa, es responsabilidad del señor Allan Zenck, ya que tiene conexiones que no voy a decir, por temor a mi integridad. Si algo me llega a pasar y escuchen bien, porque yo no quiero terminar como Sharon; si a mí algo me pasa, es responsabilidad de Allan Fernando Zenck Alfaro”, expresó en 2022, sin dar detalles de quiénes son esos contactos.

En ese tiempo, ella protagonizaba un polémico divorcio y mantenía una relación hostil con su exmarido. Fue en ese contexto que dijo que no sabía de dónde provenía el dinero de su esposo, pues como administrador de los gimnasios de su cuñado tenía un salario modesto que no le permitía su estilo de vida ostentoso, que incluye viajes en yate, estadías en hoteles de lujo, ropa de marca, relojes y anillos de diamantes, etc.

En diciembre de 2022, él la envió a la cárcel durante 24 horas. Jaume recuperó la libertad gracias a un habeas corpus que presentaron sus abogados Dalo Bucaram y Alfredo Arboleda.

Bucaram también fue investigado por la red de corrupción en la venta de insumos médicos de los hospitales del IESS, y en los chats de Mayra Salazar aparecen sus conversaciones. En una de estas le pide su ayuda en una causa en la que está procesado Daniel Salcedo Bonilla.

Hoy Jaume dice que la libreta que le entregó a Mayra Salazar era de su exmarido y contiene datos de cuentas bancarias de él y de los gimnasios que administraba. Mayra Salazar, en cambio, dice que en esa libreta aparecen los operadores de Jordán.

Yo le entregué la agenda con otros fines que no tienen nada que ver con Xavier Jordán. Carolina Jaume exesposa de Allan Zenck



Carolina Jaume Actriz

Contrastación. Este Diario buscó a Allan y Federico Zenck, pero hasta el cierre de esta edición no pudieron ser localizados en Ecuador.

