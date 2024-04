Carolina Jaume: Las reveladoras declaraciones que hizo acerca de su exesposo

La mediática actriz y presentadora de televisión, Carolina Jaume, ha sido citada para rendir su testimonio en la Corte de Nacional de Justicia, en Quito, este martes 2 de abril de 2024. En vídeos que circulan en redes sociales, ella ha mencionado que viajaría a Quito para esa diligencia.

Sin embargo, se conoció -de parte de uno de sus abogados- que es probable que ella rinda su testimonio de manera virtual, por motivos de seguridad, pues también temería por su integridad, sobre todo porque el caso Metástasis, por el que debe dar su relato, surge de la información obtenida de un peligroso narcotraficante: Leandro Norero Tigua, asesinado en la cárcel de Latacunga el 3 de octubre de 2022.

Ella ha sido convocada porque Mayra Salazar, procesada y pieza clave en esta investigación, entregó una libreta que contendría nombres y datos de cuentas bancarias que se podrían relacionar con las operaciones que tenía el capo criminal y uno de sus presuntos colaboradores: Xavier Jordán, también procesado en este caso y considerado prófugo.

Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Tras su muerte se empezó a obtener información que llevó a ejecutar el caso Metástasis. Expreso

Esta agenda, Salazar la habría recibido de parte de Jaume, luego de que ella fuera detenida durante un día, por uno de los problemas que tenía con su expareja, Allan Zenck. Sin embargo, ella no tendría claro todo lo que implicaría la información que hay en esas páginas, según ha señalado el abogado Leonardo Toledo, quien la ha representado. El jurista explica que él no ha hecho pericias al documento y que eso está en manos de la Fiscalía. Lo que sí está claro es que le pertenecía a Zenck y que en esta agenda él habría conservado detalles importantes.

¿Revelará algo más Carolina Jaume?

Tras la situación mediática que envuelve este caso y la versión libre y voluntaria que debe rendir la actriz, se han viralizado vídeos de las diligencias a las que debía acudir la mujer para resolver problemas legales con su exesposo. En una de estas grabaciones, ella hace graves señalamientos acerca de su esposo. Esto es lo que dice:

"Si algo me pasa, es responsabilidad del señor Allan Zenck, ya que tiene conexiones de las que no voy a decir, por temor a mi integridad. Si algo me llega a pasar y escuchen bien, porque yo no quiero terminar como Sharon: si a mí algo me pasa, es responsabilidad de Allan Fernando Zenck Alfaro".

Allan Zenck sería el dueño de la agenda que Carolina Jaume entregó a Mayra Salazar Tomada de @Azenck

¿Cuáles son estas conexiones?

Es algo que la Fiscalía le podrá consultar durante la versión libre y voluntaria que rendirá en el caso Metástasis. Hasta el cierre de esta nota periodística, el ministerio público no ha emitido algún pronunciamiento al respecto.

