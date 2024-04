Carlos Vera se retractó y pidió disculpas a Carolina Jaume

Carolina Jaume rendirá su versión ante Fiscalía, este martes 2 de abril, luego de ser mencionada por Mayra Salazar, en su testimonio anticipado por el caso Metástasis. Un día antes, Carlos Vera informó en su programa 'Vera a su manera', que la actriz había salido del país por Huaquillas hacia Perú, lo que fue desmentido por la propia Jaume con un video, en el que le pidió no "malinformar".

Carolina Jaume analiza ser testigo protegido en caso Metástasis, según abogado Leer más

TE PUEDE INTERESAR: En el primer día del IVA a 15 %, varios negocios lo asumieron

Horas más tarde, el periodista ofreció disculpas y rectificó la información errada que transmitió. "Tiene razón, me equivoqué, me disculpo, lo siento", dijo Vera quien comentó que el informante "no fue fiel". Esto tuvo lugar durante su programa radial. "Lo siento Carolina, acojo con gusto tu reclamo y rectificación", concluyó el presentador.

Y al final, Carlos Vera le pidió disculpas a Carolina Jaume. https://t.co/eT8aSeXWIf pic.twitter.com/HYREz673st — Tere Menéndez (@TMT30_) April 2, 2024

Carolina Jaume: la libreta que entregó a Salazar sería de su exesposo, Allan Zenck Leer más

Cabe recalcar que Carolina Jaume no ha sido vinculada al proceso del caso Metástasis, ella rendirá su versión voluntaria, luego de que Salazar testificara que había intercedido por la actriz cuando estuvo en prisión, y que Jaume le entregó una agenda que contendría una lista con los operarios de Javier Jordán, también procesado.

Varias personalidades de farándula fueron mencionadas por Mayra Salazar en su testimonio, entre ellas Carolina Jaume, Yuleysi Coca, Mafer Pincay, y la cantante Ángela Orellana.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ