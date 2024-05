Exesposa de Ronny Aleaga lo acusa de secuestrarla junto a su hijo en Venezuela

En un correo electrónico se detalla que la expareja y madre del hijo de Alega vivió durante su secuestro: "me escapé"

Se escaparon. La exesposa de Ronny Aleaga y madre de su hijo denunció ante el Consulado de Ecuador, en Venezuela, haber sido secuestrada por el prófugo de la justicia e investigado en el caso Metástasis. Así se lee en un correo electrónico que llegó a Cancillería, al que tuvo acceso Ecuavisa.

En el fragmento publicado se detalla que la mujer aseguró haber sido "secuestrada en Caracas, ya que mi expareja (Ronny Alega) se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador".

Ante esto, la mujer explicó, según el fragmento publicado por Ecuavisa, que decidió viajar a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevarse a su hijo a otro país, en donde tiene familia. Sin embargo, en una institución venezolana, acusa, "me hicieron firmar obligada un documento de solicitante de refugio, me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo".

Ya en Caracas junto a su hijo, la mujer detalló que Aleaga la "dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves", hasta que el 25 de abril de 2024, se escapó junto a su hijo para ir al Consulado.

"Saqué a mi hijo en pijamas de la casa, necesito apoyo urgente, no tengo a donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado", se lee en el texto publicado por Ecuavisa.

Seis días después, la noticia se hizo eco y Cancillería Ecuador informó haber activado un protocolo para garantizar la seguridad de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior.

Aleaga habría solicitado asilo en Venezuela

El pasado 25 de abril, según reza el correo electrónico que llegó a Cancillería Ecuador, la encargada del consultado de Ecuador en Caracas le envió esta comunicación al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, en el que le informó que tenía conocimiento de que el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, estaba en territorio venezolano y requería asilo.

"El 20 de marzo de 2024 el señor habría efectuado una solicitud de refugio en Venezuela ante la comisión nacional para los refugiados para él, sus padres, hermano e hijo menor de edad de 12 años, todos de nacionalidad ecuatoriana", se lee en el correo electrónico.

Caso Metástasis: Ronny Aleaga

De acuerdo con Fiscalía, Aleaga era operador de la red de corrupción que involucraba a grupos criminales con la justicia y la Asamblea Nacional. En esa línea, el juez del caso Metástasis solicitó que se oficie a Interpol para activar la alerta roja para la localización y captura de Aleaga.

El alias con el que fue identificado era como Ruso. En los chats de Leandro Norero aparece en repetidas ocasiones, principalmente en conversaciones con Xavier Jordán, su rol era "neutralizar" a Fernando Villavicencio, cuando también era asambleísta, contra quien tenían sed de venganza por exponerlos en la fotografía de la piscina.

