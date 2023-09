La espera de la Judicatura por los recursos se alarga

Para disponer de más de 250 millones de dólares que el Gobierno debe entregarle por disposición judicial, el Consejo de la Judicatura, presidido por el exconjuez Wilman Terán, deberá esperar aún un poco más.

Con el resultado de la acción de protección que fue concedida parcialmente la Judicatura ya ha organizado reuniones con funcionarios, jueces y otros actores para socializar su plan para transformar a la Función Judicial. Pero, el Ministerio de Economía y Finanzas aún no entregará los recursos.

¿La razón? El fallo de la Corte Provincial de Pichincha le da 15 días término que empezarán a correr a partir de la notificación. Y eso por el momento no ocurrirá porque el Gobierno pidió aclaración y ampliación, recurso horizontal que no modifica la resolución pero que sí demora la ejecución. (LEA ADEMÁS: "Walter Macías pide reparación integral por su destitución")

En un comunicado público Finanzas informó a los ciudadanos que los recursos asignados para la Judicatura “se han desembolsado de acuerdo a la planificación del Presupuesto General del Estado, así como, en cumplimiento a lo dispuesto por la jueza Cecilia Pareja en primera instancia, sobre este caso”.

Pero no solo eso. El Ministerio de Economía y Finanzas evidenció su preocupación “por el interés del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por judicializar y politizar el manejo de las finanzas públicas, mismo que debe cumplir un estricto carácter técnico y de planificación”.

El lunes, en una reunión inicialmente liderada por Terán quien luego fue a dar una versión en la Fiscalía, se presentaron cifras para de una treintena de proyectos en tres ejes: talento humano, modernización tecnológica e infraestructura. (TAMBIÉN PUEDE LEER: "Terán tendrá los recursos que exigió al gobierno para su Plan Maestro de Celeridad")

El director de la Judicatura, Diego Guzmán, desglosó las propuestas ante decenas de personas. Pintó una situación desalentadora que ya van a solucionar. Por ejemplo: las unidades judiciales del país no cuentan con una lógica que sirva para operadores de justicia y usuarios. Y todo eso se resolverá con los recursos.

El jurista guayaquileño José de la Gasca opina que “acomodarán la Función Judicial al son de lo que vienen haciendo”. Cree que primero tienen que cambiar ellos (los vocales) pues “han traído los días más grises de la Función Judicial”.

Con esa Judicatura cuestionada e investigada ni el más mínimo voto de confianza. Mauricio Alarcón, Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo, considera que la justicia en Ecuador actualmente no se basa en aspectos económicos. Dice que “una justicia politizada, corrupta, intervenida por el crimen organizado, por el narcotráfico no se soluciona con recursos. Por supuesto que el dinero es importante para atender ciertas cuestiones, pero no puede ser visto como una salida mágica para lograr el mejoramiento”.

Enumera que hay problemas de acceso, de eficiencia y eficacia en el sector, hay denuncias contra jueces por decisiones corruptas que no se arregla nada con esto, “parecería ser más bien que lo único que se buscaba era una victoria personal basada en el ego para molestar al Gobierno, para demostrar que hay poder del otro lado”, destaca.

Pero es optimista y piensa que habrá que ver los resultados. A pesar de eso cree que es una solución parche incluso para uno solo de los huecos existentes.

De la Gasca espera que ojalá sirva para mejorar el servicio judicial y dar seguridad a los jueces. Recuerda que no hay ni baños decentes, ni limpieza.

Un juez que pidió la reserva del nombre cree que “son paños de agua tibia que no atienden los problemas estructurales de la Función Judicial”. Añade que necesitan recursos para mantenimiento y reparaciones de infraestructura, que no aparecen. Finalmente dijo que algunos de los proyectos no necesitan recursos como la evaluación de los jueces o un protocolo de seguridad.

Abogados exigen salida de vocales

El Colegio de Abogados de Pichincha organiza una marcha y plantón que concluirá en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Es a las 09:30.

Su presidente Paúl Ocaña señaló que la acción es para rechazar “todas las acciones que ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura donde más bien se entorpece y empantana todo el sistema judicial”. Los abogados presentarán un oficio pidiendo o exigiendo la renuncia de todos los vocales para que se transparente toda la Función Judicial y todos los problemas que tiene el país.

El detalle

Contramarcha. Los abogados conocieron que para contrarrestar su protesta se prepara para este miércoles una contramarcha desde las 07:00 hasta las 10:00.

