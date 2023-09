Es el único vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) que no le debe cuentas a la Justicia. De los otros cuatro, dos afrontan cargos por tráfico de influencias (Maribel Barreno y Juan José Morrillo); y a los dos restantes (Xavier Muñoz y el presidente Wilman Terán) los investiga la Fiscalía por obstrucción de la justicia. Con este Diario, Fausto Murillo compartió su malestar.

¿Cómo se siente entre administradores de justicia que deben rendir cuentas a la justicia?

Absolutamente incómodo, el desgaste de la institución. Y ese afán de las fuerzas de orden político que han visto a la administración de justicia como un botín.

En los pasillos del CJ se comenta que la nominación de Terán fue una estrategia de Iván Saquicela para dinamitar el organismo por dentro. ¿Lo cree?

La responsabilidad de enviar la terna encabezada por Wilman Terán es de la Corte Nacional. Ellos deben haber hecho un análisis de los postulantes. Recordemos que el doctor Saquicela afirmaba que es mejor que no exista un CJ, que sus tareas las puede asumir la misma Corte. En esa posición, y con las circunstancias que han ocurrido, casi se ha dinamitado el CJ. Yo había dicho que está herido de muerte. Pero no podemos dejarlo morir. Hay el proceso de selección de jueces de Corte Nacional, que tienen que estar nombrados hasta finales de enero del 2024.

¿Cuatro procesados pueden elegir jueces nacionales?

Los vocales que tienen conflicto de intereses deben permitir que sus suplentes actúen.

¿Qué ocurrió el sábado 19 de agosto, cuando el CJ suspendió al juez Walter Macías?

No es el CJ el que destituyó al juez Macías. Son dos vocales: Wilman Terán y Xavier Muñoz. Hubo tres abstenciones, que son mayoría. Ese día, a las 07:00 recibí la convocatoria para una sesión extraordinaria a instalarse a las 09:00 con ese único punto del orden del día. El antecedente era la denuncia disciplinaria presentada por Esteban Celi, procesado y condenado en el caso Las Torres. Conectado yo desde mi domicilio, llamé a la reflexión al presidente Terán y pedí que no instale la sesión, que convoque para lunes o martes a una sesión presencial a vista de expediente, que tiene casi mil fojas y del que no se pudo tener un conocimiento adecuado en dos horas. Pero se impuso la mayoría y nos instalamos. Se votó la moción de destitución: la vocal Barreno y el vocal Morillo se abstuvieron por conflicto de intereses, Terán y Xavier Muñoz votaron a favor y yo me abstuve por no haber tenido tiempo de formarme un criterio. Creo que eso no estaba en el escenario, creo que contemplaban que yo votaría en contra. Con eso no se habría producido una mayoría de tres abstenciones.

Pero lo destituyeron con dos votos en una reconsideración.

Hay un procedimiento para la reconsideración. No es que alguien mociona reconsideración, se aprueba y ya. La reconsideración debe ser motivada. El pedido de reconsideración tiene que ser votado. Una vez aprobado tiene que deliberarse, se pide una nueva moción y se va a votación. Ese procedimiento no se dio en este caso: se aprobó la destitución y la reconsideración con dos votos positivos.

Y eso es ilegal...

El artículo 264, numeral 14, del Código Orgánico de la Función Judicial dice que para este tipo de decisiones debe contarse al menos con tres votos conformes.

¿No hablan estos hechos de una consigna para suspender a Macías a como diera lugar?

Hay un hecho importante: el 24 de mayo a la 1:30 de la madrugada fuimos convocados para sesionar a las 3:30. Para hacer el examen de admisibilidad de la denuncia de Esteban Celi. Así se ha manejado este expediente, con sesiones extraordinarias. En conocimiento del juez Macías está el caso Las Torres. Y también el caso llamado Vocales (contra los integranes del CJ Maribel Barreno y Juan José Morillo, por tráfico de influencias), en el que estaba pedida la formulación de cargos. No puedo afirmarlo categóricamente, pero los hechos dan cuenta de que el juez Macías no podía continuar conociendo esos casos. Entiendo que por ahí va este afán de apartarlo. Lo han conseguido, porque hasta el momento esos casos no han podido avanzar. (…) Estos son los hechos. Yo lo he dicho: en lo institucional, si tenemos que nombrar jueces o fiscales, yo apoyo. Pero si quieren, sin competencias, suspender a la fiscal; si quieren, violentando los procedimientos, suspender al juez Macías, yo no voy a votar a favor. Yo creo que no se está lejos de poder afirmar que hay una persecución al juez Walter Macías. Es lo que veo en los hechos.

Aparte de Wilman Terán, la única persona que defiende lo que ocurrió ese día es Rafael Correa. ¿Qué le viene a la mente?

Yo fui removido por el Consejo de Participación Ciudadana presidido por Sofía Almeida, donde había una mayoría de una tendencia política. Yo tuve que pelear jurídica y constitucionalmente para dejar sin efecto esa ilegal remoción. Y regresé al CJ. En el año 2022 fui presidente. Y fui llamado a juicio político por las mismas fuerzas que no dejan de tener una pretensión de control de la justicia.

Está diciendo que tras este CJ lleno de escándalos e irregularidades están el correísmo y sus aliados los socialcristianos, que son las fuerzas que lo enjuiciaron en la Asamblea.

Tal cual. Me releva de cualquier comentario. Con un elemento adicional: el CJ dirige procesos de selección y de evaluación de jueces. Jueces de Corte Nacional, donde se ventilan los casos de fuero. Hay casos sentenciados, relacionados con corrupción. No perdamos de vista el afán que siempre han tenido ciertas fuerzas de tomarse la administración de justicia. Lo intentaron por todas las vías.

¿Es verdad que en Guayas y Santa Elena las cortes están entregadas a esas fuerzas por intermedio del vocal Xavier Muñoz?

Sí. En el 2019, cuando entramos en funciones, jamás nos dejamos presionar para poner en Guayas a personas relacionadas con estructuras acostumbradas a manejar la justicia. El vocal Xavier Muñoz, argumentando que es guayaquileño, siempre pretendió manejar y sugerir nombres, (pero) se hicieron valoraciones y se logró poner a personas que no se dejaban intimidar y ponían frenos. En el 2022, cuando fui presidente, tampoco consiguieron ese objetivo. Hoy, quien ha asumido la coordinación de la gestión del Consejo en Guayas, y así lo dijo el jueves en sesión, es el vocal Xavier Muñoz.

¿De Xavier Muñoz provienen estas disposiciones de traslados inmotivados de jueces que se han naturalizado en Guayas? La jueza Lorena Jaramillo denunció presiones de Muñoz para favorecer a un procesado por narcotráfico. No cedió y fue cambiada de unidad.

A partir de 2023, cuando se consolidó esta mayoría entre el presidente Terán y los vocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno, me he opuesto a los traslados inconsultos de los jueces. Yo no estoy de acuerdo con que el director general pueda trasladar jueces en todo el país sobre la base de un instructivo. Sólo se debería trasladar jueces por motivos de seguridad, tras un análisis de riesgo. Pero trasladar a un juez en víspera de una audiencia, como es el caso que denuncia la jueza Jaramillo, eso es reprochable, por decir lo menos (…) Trasladar dentro de una misma unidad o una misma Corte a un juez que está conociendo ciertos casos, eso es corrupción. (...) Yo recibí una información de que la directora provincial de Sucumbíos, sugerida por Xavier Muñoz y designada con mi voto en contra, se había acercado a un juez de Corte Provincial a presionar para que no dicte prisión a unos involucrados en narcotráfico a gran escala. Pedí su remoción inmediata.

Otro cambio de jueces comentado fue el que benefició al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes en su disputa con el Banco del Pacífico, ¿lo conoce?

No llegó a mi conocimiento oficialmente, pero sí conocía que se hizo un traslado intempestivo.

¿Esto es responsabilidad de la directora de la Judicatura del Guayas, Mercedes Villarroel?

Sí, claro. El Consejo actúa de manera desconcentrada y descentralizada. Nosotros paramos en seco esos traslados a partir de 2019: el Pleno tenía que conocer mes a mes qué traslados se habían realizado y tenían que justificarnos por qué se hicieron. A partir del año 2023 no tenemos ese control, la mayoría es la que controla absolutamente todo. Y bueno, las realidades son las que tenemos.

¿Es Mercedes Villarroel la operadora de Xavier Muñoz?

Tiene la confianza de la mayoría: del vocal Terán, del vocal Muñoz, de la vocal Barreno. No tiene mi confianza.

