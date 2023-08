Xavier Muñoz Intriago, vocal del consejo de la Judicatura, arribó a Miami, en los Estados Unidos, el 18 de agosto pasado y retornó a Ecuador el 26 de agosto. Así lo señala su registro migratorio, que es público en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

EXPRESO tuvo acceso al archivo. Según se desprende, Muñoz se conectó vía telemática desde EE.UU. a la sesión extraordinaria 133-2023 del Consejo de la Judicatura, en la que se trató el expediente administrativo del juez Walter Samno Macías, integrante de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. La sesión terminó con la destitución del magistrado, gracias a los votos afirmativos de Muñoz y de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.

Para el destituido juez, el vocal Muñoz no se encontraba en funciones “por haber salido del país desde el día viernes 18 de agosto del 2023, a las 12:00 con destino a Miami. Es decir, antes y durante de la sesión 133-2023 estaba inhabilitado y no podía comparecer ni siquiera de forma telemática, al no encontrarse en comisión de servicios oficiales en el exterior”.

El artículo 256, del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Consejo de la Judicatura tendrá su sede en la ciudad de Quito y “ejercerá su potestad administrativa en todo el territorio nacional en forma desconcentrada y descentralizada”.

Este Diario contactó a Muñoz mediante mensaje de texto, pero no contestó. Según el registro migratorio del gobierno de los Estados Unidos, Muños volvió a arribar a Miami el 27 de agosto y desde entonces no registra su salida de ese país.

Macias también ha señalado que el vocal estuvo en estado de ebriedad cuando se conectó a la sesión extraordinaria, pues en ningún momento encendió su cámara y en sus intervenciones se lo notó balbuceante y desorientado. Incluso, en un momento que se debía votar Muñoz dijo “presente”, como si se estuviera constatado el quórum.

La mañana de este miércoles 30 de agosto de 2023, estaba previsto que se realice la audiencia de acción de protección, presentada por Macías, encontra del Consejo de la Judicatura. Pero no se instaló, pues el juez pidió diferimiento porque aún no llegaba a su despacho el registro migratorio de Muñoz.

