Grupo de abogados internacionales lidera la defensa de Jorge Glas

La mañana de este martes 7 de mayo de 2024, el equipo legal que lidera la defensa de Jorge Glas, ofreció una rueda de prensa para dar detalles sobre la denuncia presentada por la madre del exvicepresidente en contra del primer mandatario Daniel Noboa y otros funcionarios.

Son en total cinco juristas -de diferentes países- quienes están al frente de la defensa de Glas. Aitor Martínez -quien también ejerce como abogado de Julian Assange, fundador de WikiLeaks-, es el encargado de tramitar la denuncia presentada al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, como parte de las acciones legales que encaminan en el sistema de las Naciones Unidas.

Según Martínez, en este caso, la queja se enfoca en que la detención de Jorge Glas en la embajada mexicana se realizó en un "absoluto quebrantamiento de la inviolabilidad de la misión diplomática de México en Ecuador".

#AHORA | La defensa del exvicepresidente Jorge Glas detalla las acciones legales que encamina en el sistema de las Naciones Unidas. Señalan que esperan una respuesta del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias.

En el caso de la reciente denuncia de Norma Espinel, madre de Jorge Glas, en contra del presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del Estado ecuatoriano, quien lidera la acción judicial es el abogado Miguel Olmedo Robles, quien destacó en la rueda de prensa de esta mañana que la denuncia fue enviada vía valija diplomática a la Fiscalía mexicana y que la misma ya se encuentra armando el expediente respectivo del caso.

"Esto significa que el fiscal federal a cargo esta recopilando todos los datos de prueba que puedan sustentar el ejercicio de la acción penal en contra de los imputados (...)", dijo Olmedo Robles y adelantó que el Ministerio Público mexicano está "ansioso" por tramitar esta denuncia y que los culpables paguen por sus actos.

Norma Espinel, madre del exvicepresidente sentenciado Jorge Glas, en la Embajada de México. Tomada de internet.

Respecto a las consecuencias de la denuncia de la madre del exvicepresidente Jorge Glas, el jurista indicó que será la Fiscalía de México la que defina la forma de conducción de los imputados, es decir, "si se les cita o no, si se les libra una orden de aprehensión o no, si existe una boleta roja de Interpol o no, si se los extradita o no (...)".

#AHORA | Desde México, la defensa de Jorge Glas señala que la denuncia presentada por la madre del exvicepresidente en contra el presidente Daniel Noboa, entre otros funcionarios, ya la tramita la Fiscalía mexicana.

Otro de los letrados que lidera el equipo legal del exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa es Pablo Gabriel Cardenal, quien también intervino en la rueda de prensa de este martes 7 de mayo, coordinada desde Ecuador, en donde manifestó que se presentó una denuncia penal en Alemania por el delito de secuestro contra Jorge Glas, país que dijo tiene competencia legal para indagar el caso.

La abogada Sonia Vera, quien también es parte del equipo jurídico de Glas Espinel, lleva adelante una solicitud de ampliación en las medidas cautelares y provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El equipo de abogados del exvicepresidente lo completa Andrés Villegas, quien está encargado de las acciones nacionales a favor de Glas. El jurista indicó que este 7 de mayo de 2024 se presentó la apelación al habeas corpus que le fue negado a su defendido.

Andrés Villegas, del equipo jurídico del sentenciado exvicepresidente Jorge Glas, indicó que este 7 de mayo de 2024 se presentó una apelación al habeas corpus que le fue negado al exfuncionario.



Más detalles 👉 https://t.co/UPeII94iL3 pic.twitter.com/Ic0DbY1HHc — Diario Expreso (@Expresoec) May 7, 2024

Este Diario estuvo presente en la rueda de prensa que ofreció el equipo de abogados del exvicepresidente y les consultó acerca de quien cubre sus honorarios. La jurista Sonia Vera señaló que en su caso trabaja "cuota litis a favor de Jorge Glas Espinel desde 2019".

De su parte, Aitor Martínez, mencionó que su actuación es "absolutamente pro bono porque considero que es una causa justa".

