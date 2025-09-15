Enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en Carchi

Entidades públicas aún no se pronuncian. Los transportistas se oponen a la eliminación del subsidio del diésel

En la parroquia Julio Andrade, de Tulcán, en la provincia del Carchi, las fuerzas del orden se enfrentan con transportistas.

En redes sociales se han publicado videos de enfrentamientos entre manifestantes, representantes del sector del transporte pesado, y miembros de las fuerzas del orden, en la provincia de Carchi. Estas reacciones se dan tras el no despejo de las vías tomadas desde tempranas horas del lunes 15 de septiembre.

La protesta inició a tempranas horas del lunes 15 de septiembre. Ellos buscan que el régimen disponga la eliminación de la disposición de la supresión del subsidio al diésel.

Cinco vías fueron las que amanecieron cerradas y de estas, dos permanecen cerradas. Estas son: en Montúfar, en el sector de La Posta; y en Tulcán, en la parroquia Julio Andrade. En esta última localidad, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se enfrentan.

¿Qué está pasando?

En los videos se ven cómo los uniformados lanzan bombas lacrimógenas a quienes se han concentrado en este sitio. EXPRESO se comunicó con la Policía Nacional, quienes indicaron que “están en procedimiento (orden público)” y que aún no tienen datos sobre los hechos que ocurren en la provincia del norte.

#Ecuador | Durissima repressione oggi a Julio Andrade, Carchi, contro i camionisti che manifestavano contro l'aumento del diesel, una misura antipopolare del governo di Noboa che colpisce indiscriminatamente e in modo pesante la popolazione. pic.twitter.com/1AIPo7SgSA — Christian Peverieri (@ChrisPeverieri) September 15, 2025

¿Qué dicen las secretarías de Estado?

Así mismo, este Diario consultó con el equipo de comunicación del Ministerio del Interior y de Defensa Nacional. Sin embargo, hasta la publicación de esta edición no brindaron detalles de lo sucedido.

Las manifestaciones se producen, debido a que los transportistas están en contra de la eliminación del subsidio del diésel. Esta medida fue tomada por el Gobierno, el viernes 12 de septiembre.

Con esta decisión, se eliminó el subsidio estatal de $1,03 por galón. Por eso, el precio del diésel, por galón, pasó de $1,80 a $2,80 por galón.

