Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Referencial. Gobierno elimina el subsidio al diésel.
Referencial. Gobierno elimina el subsidio al diésel.canva

Gobierno retira subsidio al diésel y promete mantener el precio del pasaje

El Gobierno Nacional presentó este jueves un nuevo paquete de medidas económicas

El Gobierno Nacional anunció este 12 de septiembre la eliminación del subsidio al diésel, una medida que representaba alrededor de $ 1.100 millones anuales para el Estado. Según el Ejecutivo, el dinero será redirigido hacia programas sociales y de transporte, pero la decisión abre interrogantes sobre su impacto real en la economía y en el bolsillo de los ecuatorianos.

Un subsidio cuestionado

El subsidio al diésel fue por años un alivio para sectores productivos y de transporte, aunque también generó distorsiones: contrabando, minería ilegal y beneficios indebidos. Ahora, el Gobierno sostiene que esos fondos se usarán de manera “más justa”. 

Nuevos precios de la gasolina en Ecuador.

Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

Leer más

Compensaciones para transporte y promesa de no subir pasajes

Uno de los puntos sensibles es el transporte público. El Ejecutivo aseguró que “el pasaje no subirá ni un solo centavo” y anunció pagos mensuales de entre $ 400 y $ 1.000 para 23.300 choferes. Este esquema representaría $ 220 millones al año.

RELACIONADAS

Además, se activará un plan de chatarrización con bonos de hasta $ 20.000 y créditos subsidiados al 9%. También se destinarán $ 80 millones en subsidios directos y más de $ 30 millones para seguridad vial y controles de carga.

Beneficios sociales: más bonos y devolución del IVA

En paralelo, el Gobierno informó que desde octubre 55.000 nuevas familias vulnerables recibirán el Bono de Desarrollo Humano y que se cumplirá con la devolución del IVA a 115.000 adultos mayores, con una inversión de $ 130 millones.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Carlos Cueva: “A las empresas hay que darles un respiro tributario”

  2. El Vuelo de la Ardeida Escarlata se presentó en el Alemán Humboldt de Samborondón

  3. AVE celebra 35 años de compromiso y solidaridad con Ecuador

  4. “Perdí a mi futura esposa”, el conmovedor testimonio tras explosión de pipa de gas

  5. Precio del diésel en Ecuador: ¿cuánto subió tras eliminar el subsidio?

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  4. Guayaquil: trabajadores expresan rechazo a la propuesta de Noboa en las calles

  5. El futuro de la Plaza de Toros Quito ya está definido: ¿será derrocada?

Te recomendamos