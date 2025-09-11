Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

Este es el cuarto incremento consecutivo en lo que va del 2025.

A partir de este 12 de septiembre de 2025, entran en vigencia nuevos precios para los combustibles automotrices en todo el país, según lo dispone el gobierno ecuatoriano.

El ajuste, que aplica a las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper, forma parte del nuevo esquema de cálculo de precios que considera los costos internacionales de importación, así como márgenes de ganancia para las empresas comercializadoras.

Según lo previsto, el nuevo precio de la gasolina Extra y Ecopaís alcanzaría los $2,879 por galón, lo que representa el cuarto incremento consecutivo en lo que va del año.

Este nuevo valor representa un alza de 13 centavos en comparación con el precio vigente durante los últimos 30 días, consolidando así una tendencia sostenida al alza en el costo de los combustibles.

¿Cuánto costará la Super?

En contraste, el precio de la gasolina Súper, de 95 octanos y considerada de mayor calidad, bajará a $ 3,47 por galón, lo que representa una reducción de 10 centavos respecto al valor registrado el mes anterior. Este combustible no está subsidiado y su costo se determina según las fluctuaciones del mercado internacional del crudo, ya que se comercializa bajo un esquema de libre mercado.

