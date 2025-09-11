Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Nuevos precios de la gasolina en Ecuador.
Nuevos precios de la gasolina en Ecuador.canva

Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

Este es el cuarto incremento consecutivo en lo que va del 2025.

A partir de este 12 de septiembre de 2025, entran en vigencia nuevos precios para los combustibles automotrices en todo el país, según lo dispone el gobierno ecuatoriano.

El ajuste, que aplica a las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper, forma parte del nuevo esquema de cálculo de precios que considera los costos internacionales de importación, así como márgenes de ganancia para las empresas comercializadoras.

Banano en Ecuador

Banano en Ecuador: Noboa reforma reglamento y podrá establecer precio provisional

Leer más

Según lo previsto, el nuevo precio de la gasolina Extra y Ecopaís alcanzaría los $2,879 por galón, lo que representa el cuarto incremento consecutivo en lo que va del año.

RELACIONADAS

Este nuevo valor representa un alza de 13 centavos en comparación con el precio vigente durante los últimos 30 días, consolidando así una tendencia sostenida al alza en el costo de los combustibles.

¿Cuánto costará la Super?

En contraste, el precio de la gasolina Súper, de 95 octanos y considerada de mayor calidad, bajará a $ 3,47 por galón, lo que representa una reducción de 10 centavos respecto al valor registrado el mes anterior. Este combustible no está subsidiado y su costo se determina según las fluctuaciones del mercado internacional del crudo, ya que se comercializa bajo un esquema de libre mercado.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Movilización en Quito convoca a cientos de personas; piden al Gobierno que actúe

  2. Indonesia inyectará $13.000 millones para reactivar su economía tras protestas

  3. Piero Hincapié en Arsenal: Fecha, hora y rival de su debut en la Premier League

  4. Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit en Quito: el legado jesuita que se renueva

  5. TercerMundo abre el show de Cristian Castro en Quito: "Su público es el nuestro"

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas Extra y Ecopaís se actualiza el 12 de septiembre: ¿sube o baja?

  2. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  3. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  4. ¿Quién era Maicol Valencia, el futbolista fallecido tras una masacre en Manta?

  5. Murió Eduardo Serrano, leyenda de las telenovelas venezolanas

Te recomendamos