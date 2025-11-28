Encuentran cuerpos de empleados de Petroecuador en una fosa en Sucumbíos

Autoridades confirmaron el hallazgo de dos trabajadores de Petroecuador en una fosa

Dos trabajadores de Petroecuador fueron asesinados y hallados en una fosa.

La tarde del miércoles 26 de noviembre, autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de Edwin Lara de 34 años y Pastor Arias de 39 años, operadores de estaciones de Petroecuador, en una fosa clandestina ubicada en la parroquia San Roque del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.

Los trabajadores habían sido reportados como desaparecidos el 19 de noviembre, tras un presunto secuestro. Según la Policía Nacional, la alerta inicial provino de una denuncia anónima que señalaba la existencia de una fosa en la vía San Pablo. Al llegar al sitio, agentes realizaron excavaciones y encontraron los cuerpos con signos de violencia, incluyendo heridas por arma blanca.

El hallazgo se produjo en un área pantanosa, a unos 300 metros de la carretera, donde un agricultor percibió olores extraños mientras buscaba a sus animales.

Investigación policial del caso

El jefe de la Policía en Shushufindi, Juan Carlos Espín, explicó que el miércoles 19 de noviembre los dos empleados de Petroecuador fueron secuestrados en el sector conocido como 7 de Julio. “Estábamos realizando los trabajos investigativos que correspondían para, en primera instancia, dar con la ubicación de los ciudadanos reportados como desaparecidos”, señaló el oficial en declaraciones públicas.

Como resultado de esas pericias, los agentes lograron detener a dos personas presuntamente vinculadas al hecho. En el operativo también se encontró un taxi que habría sido utilizado para el secuestro, además de recuperar el vehículo de las víctimas.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Shushufindi, donde se confirmó la identidad de las víctimas.

La empresa pública Petroecuador EP emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la muerte de sus colaboradores y expresó solidaridad con las familias.

Expresamos nuestro profundo sentimiento de pesar. pic.twitter.com/F1IcrsXuWG — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) November 27, 2025

