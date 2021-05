El encierro no le da de baja al virus de la violencia en la casa

El resultado de los balances que dejan -hasta el momento- los dos fines de semana de confinamiento han contribuido, según las autoridades, en bajar un poco la carga viral de la COVID-19. No obstante, el toque de queda que obliga a quedarse en casa más de lo habitual lleva a muchos hogares a seguir enfrentando a otro enemigo no tan silencioso, pero igual o peor de agresivo: la violencia.

Autoridades y expertos en salud mental hacen una alerta del riesgo que, en paralelo, genera el confinamiento en la mayoría de hogares ecuatorianos.

Y las cifras lo demuestran. En el último balance proporcionado por el capitán Juan Zapata, director nacional del ECU 911, se registra un crecimiento del 10 % de la violencia intrafamiliar en las 16 provincias que rige el estado de excepción focalizado, por el incremento de casos de contagios y muertes por el virus.

De 745 casos atendidos durante el fin de semana del viernes 23 (desde las 20:00) hasta el lunes 26 de abril (hasta las 05:00), subieron a 817 las atenciones por violencia intrafamiliar, en el segundo fin de semana del toque de queda, del viernes 30 de abril al lunes 3 de mayo de 2021.

Ángel Torres Machuca, director general de la Defensoría Pública del Estado (DPE), ya había advertido esa tendencia al alza durante la primera semana del confinamiento, por los casos que patrocinó la entidad. En dos días asistieron a 19 audiencias por violencia doméstica. “Tuvimos una demanda importante en ese tema, en las 16 provincias que rige el estado de excepción. Nos preocupa porque demuestra un comportamiento similar al confinamiento del año 2020”, resaltó el funcionario.

Los casos de violencia en casa aumentaron en un 10 % durante la segunda semana del confinamiento por la COVID-19. AMELIA ANDRADE

La mayor atención que tuvieron el año pasado fue en 10.032 casos, de los cuales el 32 % (unas 3.200 ) fue por violencia intrafamiliar que se constituyeron en la cifra más alta, solo durante el confinamiento del 17 de marzo al 30 de junio que rigió el estado de excepción en 2020.

De los patrocinios que se dieron también en casos de violencia de género entre enero a marzo de 2020, en relación a los registrados en el mismo período de este año también muestran un incremento. De 12.651 casos en el primer trimestre del 2020, pasaron a 15.116 en el mismo período del 2021.

Ante esa situación, el coronel Cristian Rueda, subdirector de Operaciones de la Policía Nacional, destacó en el último reporte de la institución el lanzamiento de la campaña Convivencia sin violencia, orientada justamente a evitar ese incremento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento.

El psicólogo Gino Escobar cree que hace falta más bien un protocolo que se ponga en marcha durante los días de confinamiento, con códigos que no pongan en alerta al agresor hasta que llegue la policía.

“Son los capítulos que se le olvidaron al COE. El miedo fue tan extremo que no preveíamos el nivel de violencia intrafamiliar y sexual al que estaban expuestas nuestras familias y lo que podemos evidenciar es que se exacerbó el tema; la violencia que hasta antes se indicaba que la gente denuncie, no hubo todo un protocolo frente a toda la debacle de la toma de decisiones de las autoridades”, señala el profesional.

Escobar observa que esa violencia se ve incrementada en un estado de excepción, donde se violentan ciertos derechos de libertades que la mayoría tiene. “No existe una estrategia diseñada por el Estado para prevenir la violencia intrafamiliar en confinamiento. No hay un plan B”. La mujer, explica, que vive con un agresor y un violentador previo a la pandemia, ahora tiene que sobrevivir encerrada dentro de su propia casa con él, más aún cuando se criminaliza la diversión, por ejemplo, una fiesta. “El nivel de violencia será mayor porque vas a prohibir ciertas cosas que te generaban como válvulas de escape”, alerta Escobar, al añadir que esa situación no solo se dará de hombre a mujer, sino de mujeres a hombres, a hijos. De ahí que sugiere revisar a cada familia porque “la sociedad que visibilizamos ya no existe y hay que cambiar el modelo”.

En los niveles de sobrevivencia exigen quedarse en casa, porque así prevenimos que no se siga transmitiendo el virus, pero cuál es la vacuna para la violencia, todavía no existe, indica el psicólogo, aunque ellos saben que con reacción y educación emocional se pueden bajar esos índices, pero lo que sí les queda claro es que “el miedo y la violencia matan más personas juntas que la COVID en el mundo”.

Comportamiento

A la baja en ordinario

Durante el último balance del COE nacional, en días ordinarios toda la tendencia es a la baja, pero es en fin de semana que ocurren los mayores incidentes.

Desde el lunes hasta las 20:00 del viernes, de 1.205 incidentes registrados en la primera semana del confinamiento, pasaron a 1.070 en el segundo fin de semana, una reducción del 11 %. Ya en fin de semana, el nivel de violencia intrafamiliar crece en un 10 %.