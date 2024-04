El embajador de Rusia: Los aliados de Ucrania tienen interés en destruir a Rusia

Desde el 10 de febrero de 2021 es embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Ecuador. En el 2017, fue embajador de Rusia en Bolivia. Comenzó su carrera diplomática en 1985 y sirvió en las embajadas en Rumania, Cuba y Kazajistán. Se graduó en la Universidad de las Relaciones Internacionales de Moscú en 1985 y domina español, inglés y rumano.

El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, recibió a EXPRESO en la sede diplomática en Quito.

P: ¿Cómo evalúa Rusia la situación actual del conflicto con Ucrania? ¿Se ha analizado la posibilidad de una solución pacífica?

R: La situación con Ucrania es sumamente grave... Rusia ha intentado negociar acuerdos de seguridad mutua con la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, pero han mostrado desinterés... Se busca que Ucrania se convierta en un país neutral y rechace el nazismo, el racismo, el militarismo y la imposición de una única cultura e ideología. A pesar de dos años de operaciones militares, Rusia ha estado dispuesta a negociar una solución pacífica para poner fin al conflicto. Ucrania ha sido respaldada por la OTAN y Estados Unidos con armamento y apoyo financiero, lo que ha exacerbado la situación...

P: ¿Cómo ve Rusia el papel de occidente en la resolución del conflicto con Ucrania? Me ha dicho algunos detalles, pero ¿cuál es la posición?

R: A pesar de las diversas propuestas presentadas por países como Turquía, países africanos y China, la postura del presidente (Volodímir) Zelenski de Ucrania parece limitarse a exigir ultimátums en lugar de entablar negociaciones. Según las indicaciones de los socios occidentales de Ucrania, se exige que Rusia se retire a las fronteras de 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética. Además, se demanda que Rusia asuma todas las deudas, que sus funcionarios comparezcan ante tribunales internacionales, y que se haga cargo de todas las reparaciones. Sin embargo, algunas demandas son problemáticas, como el caso de Crimea...

P: ¿Cuál es el rol de la diplomacia internacional en la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde Rusia es un miembro permanente?

R: Rusia y China prefieren resolver el conflicto por vías diplomáticas y pacíficas... Por otro lado, hay tres países occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) aliados de Ucrania que tienen interés en destruir a Rusia. No les interesa el bienestar de Ucrania en sí, sino que prefieren que Rusia no se convierta en un país poderoso que atraiga la atención de otros países... por eso no le conviene que Rusia se convierta en una contraparte de Occidente.

P: ¿Cómo ha afectado el conflicto en Ucrania a las relaciones bilaterales entre Rusia y otros países de Latinoamérica incluyendo a Ecuador?

R: Al inicio de este conflicto, muchos países occidentales de la cadena logística de exportación de Ecuador abandonaron ese mercado... Después de 2 o 3 meses, los exportadores encontraron soluciones para sortear las restricciones... Al finalizar el 2022, el primer año del conflicto, las exportaciones de banano (de Ecuador) a Rusia aumentaron un 9 %. Aún persisten problemas con las transacciones financieras. Rusia fue excluida del sistema Swift y los ecuatorianos no pueden recibir pagos de sus socios rusos a través de los bancos estadounidenses, ya que las transacciones en dólares están limitadas.

P: ¿Cree que hay potencias distintas a Rusia que influyen en la posición de dichos países frente al conflicto?

R: Los países de la región no quieren ser afectados, dominados por los Estados Unidos, porque la relación con los Estados Unidos siempre está condicionada...

No es chatarra son helicópteros que pueden ser reparados y utilizados para las necesidades de seguridad. Vladimir Sprinchan, embajador de Rusia en Ecuador.

P: ¿Cuál fue el rol de la Embajada de Rusia en Quito para aclarar el impase diplomático tras las declaraciones ecuatorianas sobre el intercambio de material bélico ruso con Estados Unidos y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses sobre la entrega de dicho material a Ucrania?

R: No solamente la embajada, sino también mis gerentes en Moscú, el gobierno y la Cancillería (rusa) participaron activamente. Mantuvimos contacto con el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Cuando surgió la información sobre el envío de “chatarra”, expresé mi preocupación pues de cumplirse esa intención, Rusia lo iba a considerar como un paso poco amistoso. Cuando (EE.UU.) declaró que Ecuador ayudaría a Ucrania con helicópteros, esto cambió la decisión del presidente Noboa. La canciller declaró que Ecuador no participaría en ningún conflicto armado internacional. Nuestras reuniones, con la canciller y con otros representantes del gobierno fueron muchas: dos o tres veces a la semana. Gracias al entendimiento y la buena voluntad de ambos gobiernos, logramos superar la situación con la “chatarra”.

P: ¿Cuál es la situación comercial actual entre Rusia y Ecuador luego de la suspensión de los certificados de exportación de banano y claveles ecuatorianos?

R: Fue un bloqueo temporal. No fue una sanción y no tiene nada en común con el tema del producto bélico ruso... Con los claveles la situación es diferente porque se envían a Rusia a través de Lituania y Letonia, que no tienen relaciones normales con Rusia por motivos políticos. Ellos no emitieron los certificados de los claveles para enviarlos a Rusia... Rusia no prohibió la compra de claveles ecuatorianos.

P: ¿Considera que el actual gobierno tiene una posición neutral frente al conflicto en comparación con su antecesor?

R: Sí... La posición es más positiva en comparación con el anterior gobierno. El gobierno de Daniel Noboa reconoce y busca mantener su industria para sus productores y exportadores que dependen del mercado ruso...

