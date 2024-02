Impasse diplomático entre Rusia y Ecuador: los cabos que quedan sueltos

Y ahora qué pasará. Si bien la canciller Gabriela Sommerfeld se pronunció el pasado 19 de febrero sobre el envío de armas a Ucrania y dijo que Ecuador no enviará material bélico al país que tenga un conflicto armado internacional, poco o nada se ha dicho de si Ecuador recibirá o no el armamento valorado en 20 millones de dólares por parte de Estados Unidos.

Una entrega que era parte de las acciones que articulaba el Gobierno de Daniel Noboa para fortalecer y equipar a la fuerza pública, pues al entregar el armamento de origen ruso que Ecuador no ha utilizado -y que se había convertido en chatarra, a decir de Noboa- a Estados Unidos, este país entregaría nuevos equipos valorados en 20 millones de dólares.

Sin embargo, hasta ahora, no se ha realizado un anuncio oficial sobre si Ecuador recibirá o no el armamento por parte del aliado norteamericano que, en varias declaraciones, ha mostrado su apoyo al Gobierno Nacional para combatir al crimen organizado y al narcotráfico que afecta al país, en medio del conflicto armado no internacional.

Lo que sí dijo el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, es que Ecuador no enviará armamento soviético a Ucrania a través de Estados Unidos: “Estoy seguro de que el Gobierno ecuatoriano no está dedicado a enviar armamento a un conflicto, teniendo en cuenta su estatus de neutralidad y de su papel importante como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo Sprinchan, el pasado 16 de febrero.

Este Diario solicitó información al Ministerio de Defensa y Cancillería información sobre qué hará Ecuador con el equipo de origen ruso que adquirió en años atrás, y que ha considerado como chatarra. Como también, datos respecto a los equipos que entregaría Estados Unidos. Sin embargo, hasta el cierre de este articulo, ninguna de las dos carteras de Estado pudieron dar información concreta. Ambas refirieron a EXPRESO que no manejan el tema y derivaron la solicitud.

