En primer lugar se encuentra Luisa González con más del 33 % del electorado, un punto más que el que obtuvo Andrés Araúz en el 2021. Lo que nos dice que este es el voto duro y fijo del correísmo. A pesar de todas las adversidades que atravesó la campaña desde el 9 de agosto, sus votantes se mantuvieron con el movimiento. Y ¿la caída de Luisa? Está en los votos que habían ganado, pero el descenso se detiene una vez que llega a sus bases.

En segundo lugar, Daniel Noboa Azin. Noboa tuvo un crecimiento exponencial desde la última semana. ¿Cómo lo logró? El punto de inflexión fue en el debate, cuando se separa del resto. Como no había sido percibido como una amenaza, no sufrió ataques, por lo tanto no tuvo que defenderse sino que logró usar su tiempo para responder la pregunta y proponer.

Al no caer en ataque-respuesta, se alejó de la imagen del “político de siempre”, y se convirtió en el outsider del sistema. Y a eso, sumado las tendencias en Tik Tok y redes sociales, se impregnó en una generación joven la narrativa de que Daniel Noboa era la única opción.

Dos valores se asociaron a su nombre: preparado e inmaculado. A esto se le pueden sumar más factores: su apellido, la nostalgia de Alvarito, la presencia de su madre en campaña, la encarnación junto a su esposa de “la nueva generación” que viene a escribir la historia que nunca fue.

Christian Zurita, fue quien recibió el voto en memoria de Fernando Villavicencio. Aquí es importante decir que no solo él. Su lista también. A pesar de que están en tercer lugar, hasta el momento son la segunda bancada en la Asamblea Nacional. Eso significa que varios ecuatorianos que votaron por otro candidato a la presidencia, encontraron su manera de dar sus respetos.

Probablemente el voto de “pésame” se sumó a la indignación de la actuación de sectores que querían impedir la participación de Zurita, y un mensaje fuerte en lo que quedó de campaña: Villavicencio vive.

Jan Topic tuvo un resultado nada bajo para quien recién se lanza a una campaña, sin embargo no era lo que se esperaba. Su casi 15 % es por haberse consolidado como el candidato de la seguridad. ¿Por qué no logró entrar a segunda vuelta? Encuentro dos motivos: primero, las acusaciones de Christian Zurita -y por lo tanto de Villavicencio- de Telconet, en la última semana de campaña. El último video que publicó el sábado a las 21:00, donde defendía no ser correísta, demostró que la narrativa donde se lo asociaba con este movimiento político había sido efectiva. Y en segundo lugar: tal vez la imagen de Rambo ecuatoriano fue muy violenta y una apuesta demasiado alta para el ecuatoriano.

Otto Sonnenholzner, pagó las consecuencias de no tener una identidad fija. Su posible voto se diluyó en tres frentes. No era el candidato anticorreísta, pues ese era Zurita. No era el candidato de la seguridad, pues ese era Topic. Y el nicho que le quedaba “la juventud” y el discurso de otra forma de hacer política, fue absorbido en toda su gloria, por Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque la narrativa “dejó el barco cuando más lo necesitábamos” fue suficiente para que se entendiera que no era diferente al resto.

A Yaku le hizo falta Pachakutik. Y los ambientalistas ya tenían su causa: el Yasuní. Y a más de un candidato que la defendía. Hervas nos demuestra algo trascendental, cuando no hay bases políticas, ni un proyecto, la novelería por un candidato termina.

Y Bolívar, aunque perdió, ganó, pues ya conocemos su nombre.

