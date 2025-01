Elecciones Ecuador 2025: El doble filo de ser un candidato presidente

El presidente y candidato Daniel Noboa no solicitó licencia para la campaña.

Desde 2013, cuando Rafael Correa era candidato a la reelección, Ecuador no había experimentado nuevamente el tener un presidente que, a la vez, fuese candidato. Ahora, aunque el gobierno de Daniel Noboa insista en que no se trata de una reelección, el país tiene un presidente/candidato.

En este escenario no solo ha existido un debate sobre la obligatoriedad de que Noboa solicite licencia. También está en discusión lo que implica tener un aspirante a Carondelet que cuenta a su favor con todo el aparataje del Estado.

Una de las pruebas de fuego sobre el entendimiento de los límites de ser un candidato/presidente está precisamente en el pedir o no licencia para la campaña. El ministro de Gobierno, José De La Gasca, insiste en que Noboa no debe pedirla. El argumento es el mismo. Se basa en un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 en el que se habla de que, tras una muerte cruzada, el periodo subsiguiente no se contabiliza como reelección. Pero aseguró que la decisión final, en su momento, la tomaría el presidente.

Para el analista político Pedro Donoso, la idea de ir en contra de lo que establece el Código de la Democracia tiene que ver con que el primer mandatario se sabe impune. En otras palabras, su relación de poder frente a otras instancias del Estado, entre ellas las de control, está sobre quién pueda juzgarlo o, incluso, sentenciarlo.

Pero Donoso cree que Noboa sí solicitará licencia y habrá otro tipo de acciones para que Verónica Abad no asuma el cargo. Todo esto en medio de la pugna que ha llegado, incluso, a la suspensión de la segunda mandataria.

¿Hay ventajas en ser candidato presidente?

Sin embargo, su relación de poder es lo que pone al presidente/candidato en ventaja para unos casos y en desventaja para otros. La primera ventaja obviamente está en el uso del aparataje estatal para su promoción.

Donoso pone otro elemento sobre la mesa. Al ser presidente, tiene el poder para negociar con otros poderes. “No es lo mismo ser el candidato X que pide apoyo que el presidente”, sostiene. Entonces, Noboa puede solicitar ese apoyo, por ejemplo, a los gobiernos locales, a sabiendas de que incluso puede comprometer la entrega de recursos.

Otra ventaja para Noboa tiene que ver con la exposición e identificación. La experta en comunicación política Caroline Ávila explica que así la gente ubica o reconoce a quien está en la papeleta. “Ese desafío suele ser el primer paso o la primera barrera que la estrategia debe tratar de superar: que la gente identifique la candidatura”.

Mientras Noboa sea candidato, el Gobierno que preside continuará emitiendo políticas y entregando obras. En ese escenario, esas acciones serán atribuidas al presidente/candidato, aun si pide licencia y deja momentáneamente el cargo.

Los riesgos de ser presidente mientras estás en la papeleta

No obstante, la posición en la que está Noboa también le trae desventajas. La primera tiene que ver con que seguirá siendo responsable de todo lo que haga o deje de hacer su Gobierno.

Donoso advierte que el jefe de Estado está atado a toda la atención que se genere desde Carondelet. En ese sentido, casos como la desaparición forzada y asesinato de los cuatro niños de Guayaquil inciden en la imagen del candidato y no solo del presidente.

Ávila también señala que eso significa que “está sometido a valoración sobre lo realizado o no durante este tiempo y buena parte de la decisión (votación) será sobre esa base”. Eso no les pasará al resto de candidatos, que para febrero de 2025 aparecen como hojas en blanco. “Hay una estrategia publicitaria enorme en redes sociales. Todo es parte de la promoción gubernamental de la gestión, pero los mensajes tienen la habilidad de presentar su plataforma electoral con, incluso, más fuerza que el resultado de su gestión”, apunta Ávila.

Ahora, todo lo que pase durante la campaña también podría cambiar en caso de que Verónica Abad asuma la Presidencia. Eso podría implicar que lo que haga el Ejecutivo en ese lapso no necesariamente tenga como foco el beneficiar al presidente/candidato.

En este escenario, Andrés Jaramillo, analista político, considera que no son sanas las ventajas de un presidente que va a la reelección frente a otros aspirantes. “El candidato presidente, independientemente de quien sea, siempre juega con la cancha inclinada a su favor. El proselitismo se disfraza de actividades oficiales y se ocupan los recursos públicos”.

Esteban Ron, experto en Derecho, dice que la reelección es un ejercicio de continuidad de un proyecto de gobierno, siempre y cuando este exista. Pero en caso de que Noboa no solicite la licencia, lo que pasará es que se creará un halo de incumplimiento. “Que el propio presidente incumpla una norma que está señalada constitucionalmente va a desembocar en que varios servidores públicos irán rompiendo el principio de legalidad”, considera.

