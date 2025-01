Ministro de Gobierno sobre licencia de Daniel Noboa: “Es una decisión de él”

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, afirmó que el presidente de la República, Daniel Noboa, no tiene ninguna obligación constitucional ni legal de tomar licencia para participar en la campaña electoral que se inició este domingo 5 de enero.

"Hasta ahora (Noboa) no la ha pedido (licencia). Si la va a pedir en algún momento dado, o no, eso es una potestad absolutamente de él. Hay que aclarar que no es obligatorio que la pida, ya se ha zanjado esa discusión, finalmente ya se ha superado. De ahí sí va a pedirla porque necesita en algún punto dado hacerlo, esa es una decisión de él", manifestó De La Gazca en Teleamazonas, la mañana de este lunes 6 de enero.

El funcionario señaló que Noboa se mantiene gobernando "todo el tiempo" y que debe hacerlo "porque para eso fue electo", agregando que el país se mantiene bajo la declaratoria de conflicto armado interno.

"Debemos recordar que estamos en un conflicto armado interno, que él es el jefe de las Fuerzas Armadas y que aquí tenemos que librar una lucha para lo que no queremos que vuelva: lo que se proyectaba como el narcoestado, el crimen organizado, los brazos políticos y el narcoestado jugando en una misma línea", expresó De La Gasca.

De La Gasca: "Ausencia temporal de Verónica Abad"

El ministro de Gobierno también se refirió a Verónica Abad. Dijo que, debido a la ausencia temporal en el cargo, por no acudir a Turquía tras un pedido presidencial, "lo lógico, lo natural, es que el presidente dentro de sus funciones y su obligación, llene ese espacio al nombrar una nueva vicepresidente (Cynthia Gellibert), que ella será la persona que si es que el presidente decide tomar licencia, asuma la Presidencia".

De la Gasca reiteró que Abad está en un caso de "ausencia temporal". Y para que cese esa figura, dijo el funcionario, ella debe presentarse en Ankara, Turquía.

Simpatizantes de Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet

Este domingo 5 de enero, en que se inició la campaña electoral en Ecuador, decenas de simpatizantes del Gobierno acudieron hasta la Plaza Grande. El presidente Daniel Noboa, apareció en el balcón del Palacio de Carondelet, junto a varios ministros para saludar y hablar a sus seguidores.

De La Gasca negó que esa acción se configure en una infracción electoral e indicó que aquella congregación surgió de organizaciones sociales.

"Yo lo que vi ayer (domingo) no fue un mitin, no fue una convocatoria. Yo lo que vi ayer fueron defensores de la democracia. No nos olvidemos que el día anterior (sábado) se había estado cocinando, en este matrimonio entre el correísmo y la señora Verónica Abad, un golpe de Estado en dos tiempos que se pretendía dar desde la Asamblea Nacional, no lo pudieron hacer", dijo el funcionario.

