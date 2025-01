Elecciones Ecuador 2025: Dos tendencias marcan el inicio de la campaña

El escenario otra vez se divide en correísmo y anticorreísmo La campaña pesa pero expertos no anticipan un outsider

Desde el domingo, la campaña electoral arrancó en el país. Serán 32 días para que los partidos y movimientos políticos afiancen su voto duro pero, sobre todo, intenten convencer a la importante cantidad de indecisos.

Un año y cuatro meses después, los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo 9 de febrero. El escenario una vez más es atípico. No solo hay elecciones en medio de un gobierno de transición sino que, después de tres comicios, nuevamente existe un candidato que también es presidente. Eso lo ubica como uno de los favoritos pero también en una posición de riesgo.

Como lo señala la catedrática Caroline Ávila, Noboa está sometido a la valoración sobre lo realizado o no durante su gestión. Y, en ese escenario, la decisión de quienes no tienen definido su voto puede pasar por una especie de recompensa o castigo. “Una evaluación que a las otras candidaturas no se les hace y que, por lo tanto, tienen, por decirlo de alguna manera, una hoja en blanco”, indicó.

En la última encuesta hecha por Cedatos entre el 17 y 20 de diciembre a 3.444 personas, 6 de cada 10 ecuatorianos ya había decidido por quién votar.

En lo que tienen que ver con binomios presidenciales, Cedatos muestra que la votación se concentra, sobre todo, en Noboa y en la candidata del correísmo, Luisa González. Pero hay una dato revelador: el 61% aún está indeciso. Es decir, existe aún un margen importante para afianzar o patear el tablero electoral.

El problema para el resto de candidaturas, si se toma en cuenta las cifras presentadas por Cedatos, es que tienen un porcentaje muy bajo en la intención del voto. Después de Noboa y González aparece el candidato de Centro Democrático Jimmy Jairala (4,8%) y luego Francesco Tabacchi (4,2%) de Creo.

En una encuesta publicada por Comunicaliza, el pasado 17 de diciembre, las posiciones eran las mismas: Noboa adelante pero con el 32% frente a González con un 29,9%. El resto de candidaturas contaba con menos del 2% de intención del voto.

Un escenario polarizado

El consultor político Alejandro Zavala anticipa un escenario bastante polarizado. Esto porque los porcentajes de la intención de voto ubican a Noboa entre el 34% y el 36%; mientras que de González entre el 28% y 32%. Es decir, entre ambos superarían el 40%. Pero el resto no llega al 4%. “Falta muy poco tiempo; un mes de campaña y la gran mayoría (de candidatos) no están en el radar de la gente”.

Entonces, el patear el tablero electoral se muestra como una opción poco probable. El analista político Daniel Crespo considera que lo que muestran las encuestas no es más que la constatación de que aún pesa la división del electorado entre el correísmo y el anticorreísmo.

Existen muestras que respaldan esa afirmación. Primero está el mismo cambio que demostró Noboa en los últimos meses: paso de ser un anti nada a convertirse en la cara más visible del anticorreísmo.

Pero hay otro elemento que da muestras de la explotación del recurso del anticorreísmo. Crespo habla de que ADN ha marcado distancia con Construye desde el inicio. Esto por su intención de ocupar en el imaginario de la gente un espacio que ese movimiento podía disputarle, sobre todo por la figura del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+).

¿Es posible un outsider?

Ambos analistas coinciden en que debería pasar algo muy grave para cambiar el actual escenario electoral. Zavala menciona que las campañas electorales sí importan. Esto porque el electorado es volátil y toma decisiones a último minuto. Eso podría pesar también en caso de que exista una segunda vuelta.

“Hay que recordar la campaña de 2021. Andrés Arauz ganó con una diferencia de casi 15 puntos a Guillermo Lasso en primera vuelta. Después, con una buena campaña, Lasso ganó en la segunda vuelta con casi el 53%”, explicó Zavala.

Pero, lo que sí se convierte en el escenario menos probable es el aparecimiento de un outsider. Para Crespo, lo que pasó en la elecciones anticipadas del 2023 con el mismo Noboa no tiene muchas posibilidades de ocurrir de nuevo. Él destaca un elemento importante. Desde las pasadas elecciones se volvió importante lo que ocurra en el debate presidencial.

Crespo recordó lo que significó el pasado debate de primera vuelta para el mismo Noboa. Aunque agregó que a eso se sumó otro tipo de trabajo.

Otro escenario que a la fecha parece improbable es que alguno de los dos candidatos que encabezan la intención de voto gane en primera vuelta. Esa es un opción que no se ha repetido en las últimas tres elecciones.

La campaña se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. Tres días después, los ecuatorianos volverán a las urnas para definir a su nuevo gobernante.

