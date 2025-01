Patiño: "Si Luisa González gana, Correa regresará y Glas será liberado"

Ricardo Patiño, candidato a asambleísta por Revolución Ciudadana (RC), afirmó que, en caso de que su candidata a la Presidencia de la República, Luisa González, llegue al Palacio de Carondelet, todos "sus compañeros perseguidos regresarán al país".

Ricardo Patiño sale de la lista de candidatos a asambleístas nacionales de la RC5 Leer más

Durante el lanzamiento de su campaña en la ciudad de Guayaquil, el excanciller del exmandatario Rafael Correa reiteró lo que González ya había señalado en declaraciones anteriores sobre la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.

La promesa de que Rafael Correa regrese a Ecuador

“¿Pero va a volver Correa? Sí, le decimos. La gente nos reclama y nos dice que regrese Correa, y les hemos dicho que así será. Jorge Glas estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. Tenemos que ir a conquistar ese voto”, expuso Patiño.

Patiño regresó a Ecuador en agosto de 2024, tras casi cinco años de autoexilio en México, pocas horas antes de que la Fiscalía presentara cargos en su contra por instigación. El origen de los cargos está relacionado con una denuncia presentada por Juan Carlos Machuca, basada en un discurso que Patiño dio en Latacunga el 27 de octubre de 2018.

#Urgente “La victoria de Luisa González significará el regreso de Correa y la liberación de Glas”



El candidato a asambleísta Ricardo Patiño, fue enfático al declarar que, de ganar las elecciones, el expresidente Rafael Correa regresará a Ecuador, Jorge Glas será liberado y todos… pic.twitter.com/NoHWp4elAv — El Dato Ec 🇪🇨 (@ElDatoEcua) January 6, 2025

Ricardo Patiño: los escándalos del hombre incondicional de Rafael Correa Leer más

En aquella reunión del año 2018, sostuvo: “Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos…”.

Pero en esta ocasión, Patiño adelantó la hoja de ruta de la organización política a la que pertenece:

“Ganarnos el voto persona a persona, porque solamente así volverá Correa, liberaremos a Glas y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la Presidencia”.

¿Por qué Rafael Correa no puede regresar a Ecuador?

El expresidente de Ecuador entre 2007 y 2017 se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado en 2021 a ocho años de prisión por su implicación en el caso Sobornos 2012-2016. Como resultado de la sentencia, perdió sus derechos políticos por un período de 25 años.

Relación de México y Ecuador, aprovechada para el escondite correísta Leer más

Correa reside en Bélgica, país que le concedió el estatus de refugiado, lo que implica que, en caso de intentar regresar a Ecuador, sería detenido. Además, el 21 de abril de 2022, la Corte Nacional de Justicia solicitó su extradición.

En 2020, Correa intentó inscribirse como candidato a vicepresidente en la fórmula junto a Andrés Arauz, pero su solicitud fue rechazada debido a que no realizó el trámite de manera presencial. El expresidente ha insistido en que no ha huido, ya que se mudó a Bélgica "sin haber cometido ninguna infracción de tránsito", aunque reconoce las consecuencias de su regreso: "Si regreso a Ecuador, me meten preso", afirmó.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.