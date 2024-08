Elecciones 2025: Estos son los 17 precandidatos que encabezan listas de asambleístas

También es el turno de los asambleístas. La carrera electoral para los comicios generales del 9 de febrero de 2025 se encuentra en su fase previa: las precandidaturas. Las 17 organizaciones políticas que están aptas para competir a nivel nacional no solo presentaron sus opciones para los binomios presidenciales, paralelamente anunciaron sus cartas para asambleístas nacionales.

La considerada como función más importante del Estado, la Asamblea Nacional, se conforma por legisladores que son electos por categorías: a nivel nacional, provincial, distrital (aplica para las provincias Guayas, Pichincha y Manabí, donde se segmentan candidatos por circunscripciones), y por representación de migrantes en el extranjero.

La Asamblea Nacional iniciará un nuevo período el próximo 14 de mayo. cortesía

Para el próximo periodo legislativo, que iniciará el 14 de mayo de 2025, el Parlamento estará compuesto ya no por 137 asambleístas, sino 151. Esto último se debe al incremento de la población en el país, hecho que se confirmó con los resultados del Censo de Población y Vivienda 202, remitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Candidatos En total, veremos a 255 en la papeleta de asambleístas nacionales.

Pese a esta modificación, se conserva el número de legisladores nacionales. Son 15 aspirantes por cada movimiento y partido político. Al ser 17 tiendas políticas que han presentado sus opciones, en total veremos a 255 candidatos en la papeleta de asambleístas nacionales. EXPRESO te presenta a quienes encabezarán las listas e impulsarán el 'voto en plancha'.

Lista 1: Centro Democrático - Jimmy Jairala

Político y periodista de larga trayectoria, líder del movimiento que hoy lo aúpa. Fue prefecto del Guayas desde el 2009 hasta 2018, cuando renunció para ser candidato a alcalde de Guayaquil, dignidad que ha buscado en tres ocasiones sin tener éxito. Para Jimmy Jairala, el Legislativo no es un sitio nuevo; en 2007 llegó a ser diputado en el entonces denominado Congreso, donde no pudo completar su periodo al convocarse una Asamblea Constituyente.

La política no ha sido el único escenario público donde se ha movido Jairala; en el siglo pasado, los ecuatorianos lo podían ver presentando las noticias en un reconocido canal de televisión; hoy, lo escuchan en radio o lo observan en el terreno digital a través de su programa 'Un café con JJ', donde la ética puede verse cuestionada al aproximar los dos oficios que deberían ser independientes entre sí.

Lista 2: Unidad Popular - Andrés Quishpe

Vinculado al magisterio. Andrés Quishpe es el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Es docente, columnista en medios de comunicación y defensor de la educación pública de calidad. Ha encabezado marchas por temas de educación y contra el Gobierno por cuestiones de precarización de la vida.

Lista 3: Partido Sociedad Patriótica - Lucio Gutiérrez

El expresidente que abandonó el poder y lideró el derrocamiento de otro mandatario. Lucio Gutiérrez es un coronel en servicio pasivo que funge actualmente como asambleísta por el partido con el que llegó a la Presidencia de la República, en 2003, del cual continúa siendo su líder.

Tres años antes, como oficial de las Fuerzas Armadas lideró el golpe de Estado del 21 de enero de 2000 que terminó con el mandato de Jamil Mahuad, tras dolarizar al Ecuador. En 2005, en cambio, fue derrocado por la conocida 'Rebelión de Los Forajidos', que se fraguó tras el las maniobras en el Congreso y la Corte Nacional que permitían el regreso de Abdalá Bucaram.

Lista 4: Pueblo, Igualdad y Democracia - Arturo Moreno

Primo del expresidente Lenín Moreno y fundador del movimiento que llevó a Daniel Noboa al poder. Arturo Moreno busca llegar una vez más a la Asamblea, a la que llegó en noviembre de 2023 para el presente periodo extraordinario, que se desarrolló tras la muerte cruzada. Ha sido integrante de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos Especializados del Legislativo.

Lista 5: Revolución Ciudadana - Xavier Lasso

Hermano del expresidente Guillermo Lasso, aunque integrante del correísmo desde que fueron gobierno. Para Xavier Lasso esta es su primera nominación para una lid electoral; sin embargo, la política no ha estado alejada del también comunicador.

Durante el gobierno de Rafael Correa fue embajador, vicecanciller y también ministro de Relación Exteriores subrogante. Además, lideró un espacio de entrevistas en Ecuador TV, fue editorialista en diario El Telégrafo y Radio Pública, medios que respondían a la línea política del líder de la Revolución Ciudadana.

Lista 6: Partido Social Cristiano - Alfredo Serrano

Actual presidente del Partido Social Cristiano. Después de 14 años, Alfredo Serrano buscará regresar a la Asamblea Nacional, espacio donde representó a la provincia de Galápagos como diputado entre 1996 y 2011. Es también abogado y consultor político.

Lista 7: ADN - Annabella A´zín

Madre del presidente Daniel Noboa, que aparecerá en una papeleta tras 12 años de ausencia. Anabella Azín no solo ha sido la esposa del reconocido político y empresario Álvaro Noboa, a quien acompañó durante sus periplos en las cinco ocasiones que intentó llegar a Carondelet, sino también la legisladora más votada del país, en 2006. La política no le fue esquiva y, acompañando al padre de sus cuatro hijos, buscó también la Vicepresidencia hasta el 2013.

Lista 8: Avanza - Javier Orti

Lo volverá a intentar. Ya en las elecciones generales de 2021 postuló para llegar al Parlamento Nacional, mas no logró convencer a sus electores de la circunscripción 1 de la provincia de Pichincha. Antes, Javier Orti trabajó en el Biess, en la Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda. Además, fue asesor político en la Asamblea Nacional.

Lista 12: Izquierda Democr´ática - Jorge Sánchez

El presidente del partido naranja que no pudo ser. Jorge Sánchez ya tiene experiencia como legislador, pues fue diputado por la provincia de El Oro. Para este 2025 busca retornar sus actividades parlamentarias acobijado por la Izquierda Democrática, del cual fue elegido como el presidente, pero una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral dinamitó esa designación.

Lista 16: AMIGO - Yaku Pérez

El político declarado ambientalista y dirigente indígena. Quien fuera concejal de Cuenca y prefecto del Azuay, cargos locales que dejó en el pasado, pues en los últimos años ha intentado competir en elecciones nacionales, sin éxito hasta ahora. En 2021 y 2023, Yaku Pérez se presentó como candidato a presidente; ahora su vista está puesta en la Asamblea Nacional: ¿logrará convencer, esta vez, a los ecuatorianos?

Lista 17: Partido Socialista Ecuatoriano - Elsa Guerra

No sería su primera vez en una papeleta electoral. Elsa Guerra buscará una curul en la Asamblea Nacional, en las elecciones de febrero de 2025, tras haber intentado llegar a la Prefectura de Pichincha dos años antes, en 2023. Es abogada, docente universitaria e investigadora. Cuenta con un masterado en Derecho con mención en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.

Lista 18: Pachakutik - Fernando Cerón

El presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que ayudó a que los sectores indígenas a refugiarse durante el paro nacional contra el exmandatario Guillermo Lasso, en junio de 2022. Fernando Cerón es ambateño, sociólogo por la Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Gestión Cultural por la Universidad Andina Simón Bolívar.

Lista 20: Democracia Sí - Gustavo Larrea

Ayudó a impulsar la candidatura presidencial de Rafael Correa en 2006. Gustavo Larrea posee en su hoja de vida una amplia trayectoria política: fue legislador entre 1994 y 1996; trabajó como ministro de Seguridad Interna y Externa en el gobierno de Correa, en 2008; ya distanciado del líder de la Revolución Ciudadana, se buscó en el 2021 ser presidente de la República, sin siquiera ocupar los primeros puestos.

Lista 21: CREO - Juan Fernando Flores

Hombre de confianza del expresidente Guillermo Lasso. Juan Fernando Flores ha representado en ocasiones anteriores a CREO: fue asambleísta, asesor presidencial y hoy es presidente del movimiento. Esta vez intentará convencer a los electores radicados en el país, pues en el 2021 ganó su curul por su votación proveniente de los migrantes en el extranjero.

Lista 23: SUMA - Guillermo Celi

Otro exasambleísta que intenta volver. Guillermo Celio es oriundo de Portoviejo, abogado y doctor en Jurisprudencia. En mayo de 2017 alcanzó una curul en la Asamblea Nacional en una alianza con entre CREO y SUMA, movimiento del que es cofundador junto a Mauricio Rodas, exalcalde de Quito.

Lista 25: Construye - Ana Galarza

Ya no va por la provincia de Tungurahua. La actual asambleísta por Construye y ex reina de belleza se lanza a la papeleta nacional por primera vez en estas nuevas elecciones generales. Ana Galarza inició su carrera política acobijada por CREO, tienda política con la que obtuvo una escaño en el Legislativo durante el periodo 2017-2021; sin embargo, no lo completó al ser destituida por una denuncia de cobro de diezmos, que en el ámbito penal no trascendió.

Lista 33: RETO - Andrés Benítes

Ya fue candidato a asambleísta en las elecciones anticipadas de 2023. Andrés Benites es un guayaquileño que se autodenomina como emprendedor, humanista, enamorado de su familia y del país. Es máster en Administración y Dirección de Empresas y tiene un diplomado en Administración y Gestión Pública; según su hoja de vida, tiene 15 años de experiencia en los sectores Gobierno, Finanzas y Energía Renovable.

