Henry Cucalón: "Construye pregunta: ¿la mafia o la patria?"

"¿La mafia o la patria?", preguntó Henry Cucalón, en la convención nacional de Construye, la tarde de este jueves 15 de agosto del 2024. "Somos la alternativa para quienes escogen la patria.

"No podemos resignarnos a que nos gobierno el correísmo corrupto o un gobierno inexperto para servir, pero absoluta y supremamente totalitario para servirse; un gobierno de novatos con supuesto éxito porque la generación pasada les dio todo lo que ahora tienen". Eso señaló Henry Cucalón, el candidato presidencial de Construye, en su convención, desarrollada la tarde de este jueves 15 de agosto del 2024, en Cumbayá, en Quito.

En el evento, frente a decenas de simpatizantes, Henry Cucalón y su compañera, Carla Larrea, dieron breves discursos. En el lugar estuvieron algunos asambleístas, entre otros Jorge Peñafiel, Ana Galarza y Camilo Salinas.

"No es normal vivir con miedo, que la gente no tenga empleo, que no haya medicinas en hospitales y que en 2024 no tengamos luz", dijo Henry Cucalón. Además comentó: "Noboa y Correa son autoritarios, ambos crean distractores para justificar corrupción e improvisación, ejercen violencia contra las mujeres, crean circos para que no veamos sus trampas y trafasías".

El presidenciable de Construye repitió que ellos son la alternativa. "Sí hay alternativa para que exista un cambio verdadero y duradero, jamás maquillado, para construir un Ecuador con futuro, el que ustedes se merecen, queridos compatriotas. Sí hay alternativa".

Cucalón se refiere a Villavicencio

Henry Cucalón se refirió a Fernando Villavicencio como "un ecuatoriano que amó a su país, un patriota; ofrendó su vida por enfrentar a los Norero, Metástasis, Plaga, Purga y a los cómplices que tienen en la política y en ciertos partidos políticos. Fue nuestro candidato presidencial".

También adelantó que ninguno de sus candidatos usará la imagen de Villavicencio para propósitos electorales. "Seguiremos pidiendo que se investigue y sancione a quienes orquestaron su asesinato, el crimen no puede quedar impune y lo principal, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener vivas sus causas, el crimen organizado no puede tomarse el Estado".

Carla Larrea dice que no es política, pero conoce las necesidades

A su turno, Carla Larrea, vestida de blanco, se presentó. "No soy política, pero sí sé lo que es buscar un trabajo, perder un trabajo, sé lo difícil que es ser cabeza de hogar y tener que buscar cada día el pan para tus hijos. Me reconozco en todos ustedes, en cada madre y padre, que se sacrifican para educar a sus hijos. Sé las falencias en el acceso a la salud, lo he vivido en carne propia, conseguir una cita".

La asambleísta Ana Galarza, quien buscará la reelección, dijo: "Quiero agradecerte Fernando, por tu confianza, he podido estar aquí, para recorrer y trabajar por todo el Ecuador".

También, Cucalón dijo que muchos jóvenes no tienen un trabajo que les permita llevar un sustento al hogar y poder ir a la universidad. "Una de las respuestas está en el trabajo por horas para los nuevos trabajadores. Construye lo hará realidad".

