Construye escogió a Carla Larrea para ir en la papeleta junto a Cucalón

La tarde de este jueves 15 de agosto del 2024, Construye anunciará oficialmente a su binomio, en la convención, que se desarrollará en el Centro de Eventos Quorum, en Cumbayá. Pero, el movimiento confirmó en sus redes sociales que Carla Larrea Falconí acompañará a Henry Cucalón.

Henry Cucalón: "Noboa y Correa juntos cuando se trata de buscar impunidad" Leer más

Carla Larrea Falconí es una ingeniera comercial de 46 años, graduada en la Universidad Internacional del Ecuador. Su rostro es conocido por sus actividades como presentadora de programas de televisión; trabajó en el canal público.

Según la información del movimiento de Construye, dirigido por María Paula Romo, exasambleísta y exministra del Gobierno de Lenín Moreno, Carla Larrea se ha desempeñado profesionalmente en las áreas petrolera, florícola y de comunicación social e institucional. Ha trabajado diez años en el sector público, "cumplió con distintas responsabilidades en la Superintendencia de Compañías".

RELACIONADAS Construye realizará su convención en Quito para presentar a sus candidatos

La noche de ayer, Construye tuvo una jornada de primarias. En entrevistas anteriores, EXPRESO conoció que su colegio electoral tiene 265 delegados a escala nacional. A las provincias les corresponden 230 delegados, a ellos se suman 35 autoridades electas.

Los militantes de Construye también están a la expectativa frente a la posible participación de Amanda Villavicencio, la hija del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del 2023. A ella se le habría ofrecido la posibilidad de candidatizarse como asambleísta.

Kronfle y Passailaigue son la carta presidencial del PSC para 2025 Leer más

En una entrevista anterior, Henry Cucalón dijo: "Quiero que dejemos de votar en contra de alguien, para votar a favor de. Antes la gente votaba por Febres-Cordero o Borja, no por descarte. Creo en la batalla de ideas. Pero parte de los problemas del país es que no hay un proyecto consolidado, una vez que en segunda vuelta votan por derrotar a una persona, no hay vínculos".

Una historia de superación



En el 2016, a Carla Larrea le detectaron un tumor benigno de las meninges, que fue extirpado en una clínica de Colombia. Pero se recuperó y volvió a la pantalla.

Construye destaca que ha respaldado causas en contra de la violencia, por el acceso a la salud y por la independencia económica.

Carla Larrea tiene dos hijos de 27 y 17 años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!