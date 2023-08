Elecciones anticipadas: Las preguntas sobre la Ley de la Asamblea, incomodan

EXPRESO sigue entrevistando a quienes postulan a la Asamblea Nacional sobre lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Varios han expresado que a raíz de que el Diario los ha sometido a esta prueba, en donde evalúa sus conocimientos sobre la normativa, decidieron ponerse a estudiar.

Elecciones anticipadas: Aspirantes a la Asamblea critican el desconocimiento Leer más

Entre ellas la candidata por la Izquierda Democrática Edith Castañeda, quien antes de someterse al cuestionario de EXPRESO comentó que hace siete meses tuvo que cerrar su restaurante, ubicado en vía a la Costa, porque fue amenazada y extorsionada. También fue víctima de violencia física por una expareja. Ella desea cambiar eso, expresó, y fue lo que la empujó a aceptar la postulación. Por primera vez iría a la Asamblea y dijo que está estudiando.

En cambio, María Fernanda Astudillo, exasambleísta y candidata por la alianza entre Revolución Ciudadana, Movimiento Autonómico Regional y Movimiento PLAN, entrevistada vía telemática, se desconectó tras la segunda pregunta.

Para la socialcristiana Marjorie Chávez, candidata por Pichincha, y quien busca volver a su curul, es importante que quienes lleguen a la Asamblea “sean responsables” en conocer cómo es el proceso parlamentario, porque de lo contrario “se pierde tiempo”, ya que “no eres tan eficiente”. Por lo que, a los nuevos legisladores les tocaría “apalancarse en quien tiene más experiencia, en quien ya sabe”, que por lo general son los jefes de bancada, indicó.

GUILLERMO BUSTAMANETE: "No he revisado la Ley Legislativa"

Es candidato por Pichincha a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachakutik ARCHIVO

Hijo de Rider Sánchez reemplazará a su padre como candidato a la Asamblea Leer más

Es candidato por Pichincha a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachakutik. Oriundo de Nanegalito. Abogado, graduado en la Universidad Central del Ecuador, en 2009.

¿En qué forma de votación puede argumentar el motivo del voto?

(Estaba revisando la ley). El sistema de votación es uno democrático. (Incorrecto)

Resp.: En el de forma nominal (Art.142).

¿Cómo será notificado del orden del día y con cuánto tiempo?

Con 24 horas. (Incorrecto)

Resp.: A través del portal web de la Asamblea y del correo electrónico institucional, por lo menos con 48 horas de anticipación (Art. 129).

¿Qué tipo de voto se necesita para que le aprueben la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno?

De las dos terceras partes de los asambleístas. (Incorrecto)

Resp.: De la mayoría absoluta (Art. 145).

¿Qué instancia aprueba el presupuesto de operación de la Asamblea Nacional?

El Pleno de la Asamblea. (Incorrecto)

Resp.: El CAL (Art. 158).

¿Qué requisitos básicos deben cumplir los asesores de los legisladores?

Distrito 1: Los candidatos a la Asamblea Nacional tienen su récord judicial Leer más

Tener título de tercer nivel y no estar prohibido de situaciones de derecho político. (Incorrecto)

Resp.: Tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios (Art. 159).

Si falta injustificadamente más de 15 días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

No, no…; no, no sé. (Incorrecto)

Resp.: Falta administrativa muy grave (Art. 171).

¿Cuál es la sanción para una falta administrativa muy grave?

La destitución del asambleísta. (Incorrecto)

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 31 a 90 días (Art. 171).

MARJORIE CHÁVEZ: ¿De qué se trata esta entrevista?

Chávez, del Partido Social Cristiano, fue parte de la Asamblea Nacional cesada. ARCHIVO EXPRESO

Elecciones anticipadas: No hay excusas, dicen los candidatos a la Asamblea Nacional Leer más

Es candidata por Pichincha a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Oriunda de Quito. Magíster en Derecho Constitucional, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja, en 2020.

¿En qué forma de votación puede argumentar el motivo del voto?

Siempre se puede argumentar el voto. (Incorrecto)

Resp.: En el de forma nominal (Art.142).

¿Cómo será notificado del orden del día y con cuánto tiempo?

Si es sesión, dos días antes; por la plataforma interna de la Asamblea Nacional, los medios legislativos.

¿Qué tipo de voto se necesita para que le aprueben la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno?

Mayoría calificada. (Incorrecto)

Resp.: De la mayoría absoluta (Art. 145).

¿Qué instancia aprueba el presupuesto de operación de la Asamblea Nacional?

El Consejo de Administración Legislativa.

¿Qué requisitos básicos deben cumplir los asesores de los legisladores?

Haber tenido experiencia legislativa y, por supuesto, un cuarto nivel, una maestría, el título universitario y todos los requisitos de ley. (Incorrecto)

Resp.: Tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios (Art. 159).

Si falta injustificadamente más de 15 días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

Elecciones 2023: Exservidores públicos quieren ir a la Asamblea Nacional Leer más

Una falta, en realidad, leve o probablemente grave. (Incorrecto)

Resp.: Falta administrativa muy grave (Art. 171).

¿Cuál es la sanción para una falta administrativa muy grave?

Creo que es un mes de no poder asistir y no tener sueldo. (Incorrecto)

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 31 a 90 días (Art. 171).

EDITH CASTAÑEDA: "Todos debemos conocer la ley"

Es candidata por Guayas a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática. ARCHIVO

Es Es candidata por Guayas a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática. Oriunda de Guayaquil. Ingeniera Comercial, graduada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en 2023.

¿En qué forma de votación puede argumentar el motivo del voto?

¿En qué forma?, no… (Incorrecto)

Resp.: En el de forma nominal (Art.142).

¿Cómo será notificado del orden del día y con cuánto tiempo?

Un test a los candidatos a la Asamblea Nacional: parte dos Leer más

24 horas antes, por el correo institucional. (Incorrecto)

Resp.: A través del portal web de la Asamblea y del correo electrónico institucional, por lo menos con 48 horas de anticipación (Art. 129).

¿Qué tipo de voto se necesita para que le aprueben la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno?

La mayoría absoluta.

¿Qué instancia aprueba el presupuesto de operación de la Asamblea Nacional?

La unidad técnica de administración presupuestaria. (Incorrecto)

Resp.: El CAL (Art. 158).

¿Qué requisitos básicos deben cumplir los asesores de los legisladores?

Tener el tercer nivel de educación superior o demostrar experiencia en temas políticos. (Incorrecto)

Resp.: Tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios (Art. 159).

Si falta injustificadamente más de 15 días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

Una falta grave. (Incorrecto)

Resp.: Falta administrativa muy grave (Art. 171).

¿Cuál es la sanción para una falta administrativa muy grave?

¿Saben o no saben los candidatos? Leer más

Puede ser la destitución. (Incorrecto)

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 31 a 90 días (Art. 171).

¿Qué opina de quienes van al Pleno y leen mal?

Hay que estar preparado; no es suficiente las ganas de servir.

MARÍA ASTUDILLO: "Me estás tomando la lección"

Es ingeniera de Sistemas y Economista Agropecuaria. ARCHIVO

Elecciones 2023: A votar en plancha, aunque ni entre candidatos se identifican Leer más

Es candidata por El Oro a la Asamblea por la Alianza Seguimos haciendo Historia. Es Ingeniera de Sistemas y Economista Agropecuaria, graduada en la Universidad Técnica de Machala, en 2012 y 2013, respectivamente.

¿En qué forma de votación puede argumentar el motivo del voto?

Hay voto sí, no, blanco, nulo. (Incorrecto)

Resp.: En el de forma nominal (Art.142).

¿Cómo será notificado del orden del día y con cuánto tiempo?

Con 24 horas y por correo electrónico. (Incorrecto)

Resp.: A través del portal web de la Asamblea y del correo electrónico institucional, por lo menos con 48 horas de anticipación (Art. 129).

¿Qué tipo de voto se necesita para que le aprueben la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno?

SILENCIO

Resp.: De la mayoría absoluta (Art. 145).

¿Qué instancia aprueba el presupuesto de operación de la Asamblea Nacional?

SILENCIO

Resp.: El CAL (Art. 158).

¿Qué requisitos básicos deben cumplir los asesores de los legisladores?

Ministro Prado: La nueva Asamblea deberá ratificar tres acuerdos comerciales Leer más

SILENCIO

Resp.: Tener título académico de tercer nivel o demostrar experiencia en temas parlamentarios (Art. 159).

Si falta injustificadamente más de 15 días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

SILENCIO

Resp.: Falta administrativa muy grave (Art. 171).

¿Cuál es la sanción para una falta administrativa muy grave?

SILENCIO

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 31 a 90 días (Art. 171).