Elecciones anticipadas: Aspirantes a la Asamblea critican el desconocimiento

Varios candidatos han confesado, al inicio o al final de la breve prueba, que a partir de la llamada de EXPRESO han tomado la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se han puesto a estudiar. Aun así, han tenido bastantes fallas.

Elecciones anticipadas: No hay excusas, dicen los candidatos a la Asamblea Nacional Leer más

Uno de ellos es Miguel Solórzano, quien ahora postula a la Asamblea Nacional, con el movimiento Pachakutik. Desde 2014 hasta 2019 fue burgomaestre de Santa Lucía. Él expresó que a raíz de la confirmación de la entrevista estuvo preparándose; sin embargo, no le fue bien. Aunque confiesa que el interés será más cuando sea confirmada su curul.

Para Luis Almeida, quien busca regresar a la Asamblea con Centro Democrático, cree que a sus excompañeros de curul y postulantes a la Asamblea les falta “amor patrio”, por lo que a su parecer es lo que ha mermado la calidad del legislador y “no tienen sentido del compromiso con el país”.

A criterio de Priscila Carbo, candidata por la Izquierda Democrática, el desconocimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ha sido el problema principal del Legislativo y de casi todos los legisladores, a quienes califica de “personas no idóneas, ya que ni siquiera tienen un mínimo entendimiento de la ley”. Es por esto, por lo que considera que, “si se pretende ir a la Asamblea, por lo menos, se debe tener conocimiento de la parte procedimental”.

LUIS ALMEIDA: “No me lo puedo saber de memoria”

Almeida fue parte de la Legislatura cesada en mayo de 2023 por Guillermo Lasso. ARCHIVO

Elecciones anticipadas: Candidatos reconocen falta de preparación legislativa Leer más

Es candidato por Guayas a la Asamblea, por Centro Democrático. Es oriundo de Vinces. Magíster en Derecho Constitucional, graduado en la Universidad de Guayaquil, en 2022.

¿Qué tipo de voto se necesita para que la Asamblea revoque un estado de excepción?

La mitad más uno; 70 votos.

¿Cuántas comisiones especializadas permanentes tiene la Asamblea?

Muchísimas: la de justicia, de asuntos constitucionales, de derecho al trabajo y la seguridad social, de la mujer, el niño y la familia. Hay algunas comisiones que están exactamente contempladas en la ley.

¿Qué tiempo dura una comisión especializada ocasional?

Aunque hay un mínimo de tiempo, normalmente no se cumplen los tiempos. (Incorrecto)

Resp.: Menos de 12 meses (Art. 24).

¿Cuántas veces y por cuánto tiempo podrá intervenir en un debate sobre un mismo tema o moción?

Una vez y se puede pedir una réplica sobre el tema, pero el tiempo en este último no es el mismo, son tres minutos. (Incorrecto)

Resp.: Máximo dos veces, 10 minutos en la primera, y 5 en la segunda (Art. 130).

¿Cómo se aprueba una ley ordinaria?

Se entrega con las firmas respectivas; luego de eso va al presidente de la Asamblea, luego lo lleva al CAL; allí le dan trámite (…). (Incorrecto)

Hijo de Rider Sánchez reemplazará a su padre como candidato a la Asamblea Leer más

Resp.: Con voto favorable de la mayoría absoluta (Art. 53).

¿Cuál es el plazo para constituir una bancada?

Es el tiempo subsiguiente a la elección de las autoridades. No recuerdo exactamente el tiempo. (Incorrecto)

Resp.: Hasta 5 días después de la sesión de instalación de la Asamblea (Art. 119).

¿Quiénes son sujetos de consulta prelegislativa?

Las comunidades, sectores, pueblos, nacionalidades.

PRISCILA CARBO: “¡Qué divertido está esto!”

Priscila Carbo es candidata a la Asamblea Nacional por el partido Izquierda Democrática. ARCHIVO

Un test a los candidatos a la Asamblea Nacional: parte dos Leer más

Es candidata a la Asamblea Nacional por Izquierda Democrática. Es oriunda de Guayaquil, especialista en Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012.

¿Qué tipo de voto se necesita para que la Asamblea revoque un estado de excepción?

El voto tiene que ser mayoría absoluta.

¿Cuántas comisiones especializadas permanentes tiene la Asamblea?

15 comisiones.

¿Qué tiempo dura una comisión especializada ocasional?

No puede durar más de 12 meses.

¿Cuántas veces y por cuánto tiempo podrá intervenir en un debate sobre un mismo tema o moción?

Puede intervenir hasta dos veces; 10 minutos el primero y cinco minutos, el segundo.

¿Cómo se aprueba una ley ordinaria?

Con las dos terceras partes de los asambleístas. (Incorrecto)

Resp.: Con voto favorable de la mayoría absoluta (Art. 53).

¿Cuál es el plazo para constituir una bancada?

Distrito 1: Los candidatos a la Asamblea Nacional tienen su récord judicial Leer más

No hay plazo para constituir una bancada. (Incorrecto)

Resp.: Hasta 5 días después de la sesión de instalación de la Asamblea (Art. 119).

¿Quiénes son sujetos de consulta prelegislativa?

Las comunidades indígenas, los pueblos afroecuatorianos, los colectivos, el pueblo montuvio.

¿Qué opina de quienes van al Pleno y leen mal un documento?

Lamentablemente tuvo serios problemas en la escuela por lectura; es más, opino que son personas que no leen. Si no saben leer es porque no leen y no hay capacidad comprensiva.

MIGUEL SOLÓRZANO: "De uno a diez, saco siete"

Solórzano es oriundo de Santa Lucía. Es ingeniero agrónomo. ARCHIVO

¿Saben o no saben los candidatos? Leer más

Es candidato por Guayas a la Asamblea Nacional, por Pachakuitk. Es oriundo de Santa Lucía. Es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en 2002.

¿Qué tipo de voto se necesita para que la Asamblea revoque un estado de excepción?

La tercera parte de los miembros de la Asamblea. (Incorrecto)

Resp.: El voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes (Art. 46).

¿Cuántas comisiones especializadas permanentes tiene la Asamblea?

15.

¿Qué tiempo dura una comisión especializada ocasional?

Depende del interés del que haya sido convocada. (Incorrecto)

Resp.: Menos de 12 meses (Art. 24).

¿Cuántas veces y por cuánto tiempo podrá intervenir en un debate sobre un mismo tema o moción?

Hasta una sola vez; el tiempo lo establece el presidente de la Asamblea. (Incorrecto)

Resp.: Máximo dos veces, 10 minutos en la primera, y 5 en la segunda (Art. 130).

¿Cómo se aprueba una ley ordinaria?

Una Asamblea iletrada, la imagen de la que huyen los principiantes Leer más

Con la tercera parte de la Asamblea. (Incorrecto)

Resp.: Con voto favorable de la mayoría absoluta (Art. 53).

¿Cuál es el plazo para constituir una bancada?

Una vez constituida la Asamblea, 10 días. (Incorrecto)

Resp.: Hasta 5 días después de la sesión de instalación de la Asamblea (Art. 119).

¿Quiénes son sujetos de consulta prelegislativa?

No, no… No, sé. (Incorrecto)

Resp.: Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; el pueblo afroecuatoriano y el montuvio, y a través de sus organizaciones (Art. 109.3).

¿Qué opina de quienes van al Pleno y leen mal?

No saben a lo que han ido.