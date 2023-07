El país está a un mes y once días para elegir a los nuevos o mismos huéspedes de la casa legislativa. Pero qué tan aptos están para asumir su curul y representar a cada uno de los ecuatorianos.

EXPRESO realizó un pequeño ejercicio de conocimiento con Jorge Abedrabbo, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano; Pierina Correa, por Revolución Ciudadana; Melina Villacrés, por Acción Democrática Nacional; y con Andrés Merino, de Actuemos; además de una prueba de lectura, ya que todos manifestaron que sí sabían leer.

También se les preguntó una pregunta básica que los futuros legisladores deberían saber sobre en qué tiempo, una vez sancionado, un proyecto de ley es publicado en el Registro Oficial (RO). Aunque sí, el periodo es largo, este está determinado desde el artículo 59 hasta el 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Para el abogado y también historiador, Jorge Aycart, es importante que los aspirantes a la Asamblea Nacional conozcan las leyes y más aun la que los norma, ya que ellos van a legislar y por ende no deben ni pueden ser desconocedores de ellas. Comenta que antes, los congresistas estaban preparados jurídicamente, pero ahora “la mayor parte son iletrados” y perjudican al país, por la mala calidad de leyes que crean, por su bajo o nulo nivel de conocimiento. “Son solo activistas políticos”.

Según la tradición, desde que se crearon los parlamento cualquier persona podía participar como representante de estos; sin embargo, en los momentos en el que se encuentra el país no basta con ser un simple representante porque es menester que sepan cómo es el ejercicio de la ley, comenta; además debe conocer de temas generales, como los de carácter tributario, económico, entre otros. Para el abogado Aycart, si entre los candidatos no se conocen es porque sin temor a equivocarse “todos son de relleno” y teme que la Asamblea “vuelva a ser un fracaso”.

Jorge Abedrabbo / Candidato Nacional a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano

No sé quién es... me cogió en curva

- ¿Sabe leer?

- Sé leer.

- ¿Cree que quienes aspiran a la Asamblea Nacional deberían pasar por una prueba de lectura para candidatizarse?

- Creo que es algo fundamental que tendríamos que cumplir todos. En la anterior Asamblea había muchos que leían discursos, pero no sabían leer.

- ¿Cómo se llama la última persona que está en la lista de candidatos a asambleístas nacionales de su partido?

- Ahí sí me cogió en curva.

Respuesta correcta: Daniel Antón.

- ¿En qué tiempo, una vez sancionado, un proyecto de ley es promulgado y publicado en el Registro Oficial?

- La Ley de la Función Legislativa determina que es en diez días hábiles.

Respuesta correcta: El Art. 63 de la LOFL señala: sancionado el proyecto de ley dentro del plazo máximo de 30 días por el o la presidente se publicará.

- ¿Qué propuesta de ley llevará a la Asamblea?

- Yo tengo una ventaja: como ya fui asambleísta, he propuesto que los recursos y las rentas se queden en los GAD. También para que los transportistas se afilien al Seguro Social y tengan una vejez digna y puedan acceder a sus servicios del IESS. Nosotros creamos ese proyecto de ley, que todavía está en ese proceso, y esperamos llegar nuevamente a la Asamblea para desarrollarlo.

- ¿Desde la Asamblea cómo podría erradicar las mafias del Seguro Social?

- No es solo a través de leyes, sino que todos los proveedores, contratistas y funcionarios debemos tener juicio y valores para que se pueda fomentar (el respeto a la ley); pero también hay una Secretaría Técnica Anticorrupción y hay que denunciar.

Pierina Correa / Candidata Nacional a la Asamblea Nacional por el Movimiento Revolución Ciudadana

No me acuerdo, no me acuerdo