Las encuestas le tienen sin cuidado. Bolívar Armijos considera que él es la persona que el país necesita en la Presidencia para salir de la crisis. Para lograrlo no importa si recibe el auspicio del correísmo o del movimiento Amigo.

¿Por qué insiste en ser candidato a la Presidencia?

¿Y por qué no? Soy un hombre preparado, con experiencia y trayectoria. Fundé y lideré las juntas parroquiales, soy experto en desarrollo local y he hecho miles de obras. Quién mejor que alguien que vino desde abajo, un hombre del pueblo, preparado.

En 2021 dijo que era precandidato del correísmo, pero lo descartaron. ¿Acudió a ellos para esta candidatura?

Apoyé al presidente Rafael Correa, que convirtió su promesa e hizo de las juntas parroquiales gobiernos autónomos descentralizados. No tengo enemistad con Correa ni con ningún político. Tengo la capacidad de reunirme con quien sea necesario. También con los empresarios, porque yo soy un empresario.

Su plan de gobierno tiene tintes de mano dura en el tema de la seguridad. Propone deportar extranjeros...

Mano dura con los delincuentes que están atemorizando al país, especialmente con aquellos extranjeros que han venido a dañar, extorsionar, asesinar. A ellos los iremos a buscar en las casas, porque ni el país ni mi gobierno van a tolerar eso. Los extranjeros que vienen a trabajar y progresar con sus familias son bienvenidos y contarán con nuestra protección.

También habla de sanciones a jueces que liberen a delincuentes.

A los jueces y fiscales que en este momento están desprotegidos, vulnerables y con miedo, les ofreceremos protección. Cambiaremos las leyes que sean necesarias para que cuenten con protección y a partir de eso puedan actuar de la manera correcta.

¿Su eventual gobierno construirá más infraestructura o con la que hay es suficiente?

Hay que reparar la infraestructura vial y ampliar carreteras. Se lo puede hacer, pero no con sobreprecios. Se hará con los precios justos y adecuados y para aquello pondremos a la gente más preparada en los ministerios. Hay que seguir construyendo infraestructura educativa, escuelas del milenio, mejorando las casas de salud.

En el tema salud ¿cómo combatir a las mafias que dominan el sistema?

Planteamos crear un consejo de médicos de alto nivel que ayude a vigilar los procesos de contratación y compra de medicinas. Que junto al ministro de Salud hagan visitas constantes a los hospitales públicos. Esa es una forma de paliar la presencia de esa mafias.

¿Y tiene algún plan para luchar contra la corrupción y recuperar lo sustraído de las arcas públicas?

Lo primero es que haya un cambio en la institución más corrupta del país, que es la Contraloría General del Estado, que lo que hace es perseguir a funcionarios en lugar de darles un acompañamiento, mientras elimina glosas de miles de millones de dólares a cambio de pagos por debajo de la mesa.

Fui parte de los gabinetes itinerantes del presidente Correa por tres años. Sé cómo funciona la estructura estatal.

A propósito, esa Contraloría le ha abierto a algunos procesos. ¿En qué estado están?

La mayoría de procesos están cerrados o a punto de cerrarse. Nunca he tenido un juicio, ni una multa de tránsito, pero cuando se enteraron de que era precandidato en binomio con Rafael Correa en 2021, me cayeron con todo, porque cuando de una persona dicen que es correísta le caen con todo. Pero la vida da vueltas: el que me mandó a perseguir, Pablo Celi, está sentenciado por corrupto.

Sus detractores dicen que su patrimonio despegó desde que presidió Conagopare.

No es verdad. Me ha ido bien desde mucho antes, porque soy un empresario de las bienes raíces desde 1999 y he comprado y vendido miles de hectáreas para muchas empresas palmicultoras, y los recursos que tengo son los mismos de hace 25 años.

¿Cómo explica que su patrimonio pasara de aproximadamente $ 400 mil en 2018 a más de $ 2’000.000 en 2019?

Le cuento que antes una hectárea en San Lorenzo costaba $ 200 o $ 400 y hoy esa misma hectárea cuesta entre $ 5.000 y $ 10.000. Ese es el incremento de mi patrimonio, pero son las mismas propiedades que he tenido siempre, porque soy un hombre trabajador, inteligente y he sabido aprovechar las oportunidades. La información la he dado yo mismo, he sido transparente, no ha salido de ninguna investigación de (Fernando) Villavicencio ni de nadie más.

¿Cómo financiará su campaña para las elecciones?

Lo primero es que renuncié, por escrito, al casi millón de dólares que como candidato me correspondía, para que ese dinero del Estado vaya a obras en Esmeraldas que tanto lo necesita en este momento. Soy empresario, cuento con mis recursos para moverme con mi equipo. Además, fui presidente de las juntas parroquiales por veinte años, tengo estructura y gente que me recibe con cariño. Soy un hombre importante en la política del país y ahora como candidato a presidente.