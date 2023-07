Cuando las cosas no funcionan. Frente a la inoperancia.

Tras sonar su nombre como secretario de seguridad en el actual Gobierno, algo que nunca llegó a concretarse, Jan Topic, a quien muchos le endilgan el mote del Bukele ecuatoriano, aspira a ser el presidente del país en las elecciones del próximo 20 de agosto.

En esta ocasión se saca para EXPRESIONES la corbata, la correa y los lazos para responder El Cuestionario.

¿Le molesta que le digan político?

Me molesta que me digan el Bukele ecuatoriano, me gustaba más el Rambo de Sambo (risas).

Andrea González Nader: "Conmigo no hay pierde" Leer más

¿Cómo vive este momento?

Plenamente.

A los 40 años...

Recién cumplidos.

Soy muy metido en el tema de fechas y quería hacer algo brillante para los 40. Mi plan era cumplirlos en el Everest y coronar. Pero no se pudo por la política y acá estamos. Jan Topic

¿Y qué más ha coronado en su vida?

En montañas, en Ecuador, casi todo, lo más grande ya lo coroné. Hay algo que se llama el Explorers Grand Slam que es coronar la montaña más alta de cada continente, llegar al Polo Norte y al Polo Sur, a pie. Ya hice el Aconcagua (Sudamérica), Kilimanjaro (África) e iba a hacer el Everest (Asia). Hay que prepararse con tiempo.

¿Tendrá tiempo si es que llega a ser presidente?

No, ya no.

Tranquilo. Puede hacerlo cuando cumpla los 50.

Se puede. La persona más vieja que ha coronado el Everest tenía 82 años.

¿Y para qué tiene licencia ahora?

Me preguntas si es que mi esposa me da permiso o qué (risas).

Es que se dice que a los 40 ya la persona tiene licencia para hacer y decir cosas que antes no podía... ¿o usted siempre tuvo luz verde para todo?

Jan topic bosqueja acciones que erradicaría el microtráfico en la frontera Leer más

Bueno, conseguí licencia para la política, lanzarme para presidente ha sido uno de los permisos más difíciles para conseguir.

¿Se siente seguro en este momento?

¿En qué sentido?

Hablo de seguridad personal.

Siento seguridad hasta que llego a mi casa. Mi esposa (Pity Guzmán Santoro) es cosa seria.

¿Y en qué lugar de la ciudad se siente seguro?

Cuando estoy fuera de casa me siento seguro, te repito que mi esposa es cosa seria. Es brava la señora (risas).

¿Y yo me puedo sentir seguro con usted?

Tú sí, los delincuentes, no y tienen por qué.

Retomando lo de Bukele, ¿por qué le incomoda que lo comparen con él?

A ver, Bukele es uno de los líderes más admirados a nivel mundial en este momento. Para mí es un honor. Te hice referencia a lo de Rambo de Sambo como chiste.

¿Y cómo toma que le digan el Terminator de Bastión?

Ese no lo había escuchado.

Se me acaba de ocurrir en este momento...

Ok. Gracias. Ese fue el mejor. Escuché por ahí Topicnator. Mira, uno se ríe. Lo importante es lo que hay detrás de los nombres. Para manejar un país como este se necesita alguien de temple, de determinación.

¿Hombre duro, entonces?

Determinado. Por eso me gusta subir montañas. No es una carrera 5k, es mantenerte enfocado por hasta cuatro semanas, subes todos los días. Esa dedicación y esa constancia es lo que me llama la atención y es lo que necesita el país.

¿Es duro de matar como Bruce Willis?

Todavía no me han matado a los 40, así que asumo que en algo.

¿Y a quién le diría “hasta la vista, baby”?

A Diego Ordóñez.

¿Qué tan rápido y furioso es?

Cuando llegué a Ecuador manejaba muy rápido. Recuerdo que una vez, regresando de Cuenca me multaron como cuatro veces. Pagué como 800 ‘latas’ en multas, me dolió tanto la billetera que dije ‘nunca más’. Y desde entonces jamás volví a tener infracciones de tránsito. Esto fue hace ocho años.

¿Ahora en qué sí es rápido?

Cuando hay que ser rápido hay que serlo y cuando hay que ser lento, también.

¿Y cuándo es furioso?

Cuando las cosas no funcionan. Frente a la inoperancia.

¿De qué película de acción le hubiese gustado ser el protagonista?

Buena pregunta. Héctor, en Troya.

¿Hombre de armas tomar?

Depende del arma.

¿Es cierto que donde pone el ojo pone la bala?

Fuera de joda, el día que conocí a mi esposa, le dije a mi mamá que sabía con quién me casaría y así fue.

¿Es verdad que hizo con ella un mapa de vida?

Armé un Prezi (diapositiva) de cómo sería nuestra vida. Le atiné a todo, cuántos hijos íbamos a tener, sus géneros, porque son dos varones y una niña. También el color de pelo de los pelados, el viaje a España, todo. Francotirador, señor, francotirador.

Jan Topic junto a su esposa, Pity Guzmán Santoro. Cortesía

FUERA DE BASE

¿Utiliza las correas cuando es necesario?

No soy de correas. Ya tuvimos uno de correa y no nos fue tan bien.

¿Entonces no se lleva bien con la correa?

No.

¿Y con los lazos?

(Risas) Después de lo que hicieron, no tan bien.

¿Si detrás suyo está Nebot, quién está delante?

Detrás mío solo hay una persona y es mi esposa, de cajón. Y delante mío también está ella. Está en todos lados la señora.

Si usted fuera Superman, ella entonces sería su kriptonita.

Sería lo opuesto. A mi esposa la ‘rayo’ porque la adoro con mi vida. Ella más bien me da fuerzas.

De hecho, me han dicho que es un hombre mandarina...

Por supuesto, el hombre que no lo reconoce no es honesto. Un hombre mandarina tiende a ser mejor hombre en la vida, hay que hacerle caso a la mujer.

Entonces lo de hombre duro es puertas afuera...

Claro pues.

Entonces harán buena dupla...

Sí, sí.

Juraba que usted tenía siete rottweilers, pero ha tenido siete gatos.

Son seis y todos adoptados. Pero te digo algo, mis gatos son como perros. Cuando un niño molesta a mis hijos, ellos los defienden, dan la vuelta al parque y caminan juntos.

¿Hombre de resultados?

Sí y todo con números. Soy de números en todo.

¿Por qué quiere ser presidente?

Porque nos falta un norte numérico, claro y también constancia. Corregir errores en el camino y seguir.

¿Será quien ponga orden en la casa?

De cajón, es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa son cosas que están fuera de mi control, como el tema de El Niño. No sabemos cuánto nos puede afectar.

¿Y a usted qué le afecta que lo quiebra?

Que ataquen a mi familia, a mi padre. Pero cuando eso sucede ahí entra mi esposa, la Súper Glue.

Topic asegura que es un hombre de números... en todo. Fotos y video: G7pro (ig: @g7proec).

PING PONG

¿Colores? Azul.

¿Olores? El de mi gato.

¿Sabores? Mikka.

¿Canciones? La chispa adecuada (Héroes del silencio).

¿Grupos? Pearl Jam.

¿En qué no es tan diestro? Surfista y músico fallido. Malo para el fútbol.

¿Series? Breaking bad, True detective (la primera temporada).

¿Fobias? Soy paracaidista, pero le tengo pavor a las alturas.

¿Si fuera un género musical? Grunge.

¿Una frase? Ecuador sin miedo.

¿Y a usted hay que tenerle miedo? Si estás en las mafias de Petroecuador, de las del IESS, si eres Fito, te fregaste, de lo contrario, no.

EN POCAS PALABRAS

Otto Sonnenholzner: Buen tipo, débil de carácter.

Luisa González: No la conozco.

Yaku Pérez: Bien la parte del medioambiente. Me aterroriza su pésimo manejo del conocimiento económico.

Fernando Villavicencio: Nada bueno que decir.

Daniel Noboa: Chico inteligente, pero con poco carisma.

Xavier Hervas: No sé.

Bolívar Armijos: No lo conozco.

Créditos. Fotos y video: G7pro (ig: @g7proec). Producción: Alejandra Cereceda. Catering: Tsuyoshi Sushi (ig: @tsuyoshidelivery)